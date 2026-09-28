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    Besonders beachtet!

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    Redcare Pharmacy Aktie stark gefragt - 28.09.2026

    Am 28.09.2026 ist die Redcare Pharmacy Aktie, bisher, um +9,52 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Redcare Pharmacy Aktie.

    Besonders beachtet! - Redcare Pharmacy Aktie stark gefragt - 28.09.2026
    Foto: jarmoluk - unsplash

    Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

    Redcare Pharmacy Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 28.09.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Redcare Pharmacy. Sie steigt um +9,52 % auf 66,13. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Redcare Pharmacy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,82 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 66,13, mit einem Plus von +9,52 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Der heutige Anstieg bei Redcare Pharmacy konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -5,36 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um -1,10 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,57 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -8,02 % verloren.

    Zum Vergleich: Der SDAX bewegt sich heute nur um -0,15 %. Redcare Pharmacy entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,10 %
    1 Monat -10,57 %
    3 Monate -5,36 %
    1 Jahr -21,46 %
    Stand: 28.09.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,27 Mrd.EUR € wert.

    Redcare Pharmacy lifts 2026 revenue outlook again on German Rx strength


    Redcare Pharmacy lifts its outlook again, driven by surging German Rx sales and steady margins, as investors await detailed Q3 2026 results later this month.

    Redcare Pharmacy: Rx-Schub treibt 2026-Umsatzprognose erneut nach oben


    Redcare Pharmacy überrascht erneut mit starken Zahlen: Dank dynamischem Rx-Geschäft hebt der Konzern seine Umsatzprognose für 2026 zum zweiten Mal in Folge an.

    Redcare Pharmacy Raises 2026 Revenue Outlook Again on German Rx Boom


    Redcare Pharmacy has once again lifted its 2026 outlook, as booming German prescription sales push revenue forecasts sharply higher while profitability targets stay intact.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Redcare Pharmacy Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Redcare Pharmacy Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Redcare Pharmacy

    +9,59 %
    +11,48 %
    -9,71 %
    -5,21 %
    -21,32 %
    -37,42 %
    -54,69 %
    +113,87 %
    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94
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