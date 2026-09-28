Traction Uranium beginnt im Uranprojekt Aurora mit den Bohrungen

Calgary, Alberta / 28. September 2026 / IRW-Press / Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das „Unternehmen“ oder „Traction“) gibt bekannt, dass im Uranprojekt Aurora („Aurora“ oder das „Projekt“), das sich im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan befindet, mit den Diamantbohrungen begonnen wurde. Das Programm umfasst planmäßig rund 800 Bohrmeter in vier bis sechs Bohrlöchern und dient der Erkundung oberflächennaher Zielgebiete mit hoher Konduktivität, die zuletzt mittels luftgestützter geophysikalischer Messungen ausgewählt wurden. Cosa Resources Corp. („Cosa“), der Eigentümer und Betreiber des Projekts Aurora, ist für die Umsetzung des Programms verantwortlich, das zur Gänze von Traction finanziert wird. Gemäß der Optionsvereinbarung vom 10. Februar 2026 kann Traction durch die Finanzierung von Explorationsaufwendungen in Höhe von 9,15 Mio. $ sowie die Entrichtung des erforderlichen Barbetrags samt Aktien eine Beteiligung von bis zu 80 % am Projekt erwerben.

Im Programm werden in erster Linie leitfähige Anomalien erkundet, die von Cosa im Rahmen einer luftgestützten elektromagnetischen VTEM-Messung im Jahr 2024 ermittelt wurden. Die Auswahl der Bohrziele basiert zudem auf Gravitations- und Magnetfeldmessungen sowie auf der im Juli 2026 absolvierten, flächendeckenden hochauflösenden magnetischen und radiometrischen Messung. Drei der vier Zielgebiete weisen entsprechende radiometrische Anomalien auf, die als uranführende Quellen gedeutet werden und sich in Eisfließrichtung stromabwärts der Konduktivitätsziele befinden. Im Ziel A1 südwestlich von Aurora werden Bohrungen ein nordostwärts streichendes Konduktivitätssignal untersuchen, das an eine radiometrische Anomalie angrenzt, die als Hinweis auf eine Uranquelle interpretiert wird. In diesem Gebiet wird keine Deckschicht aus Athabasca-Sandstein erwartet. Das Ziel A2 im nördlichen Teil des Projekts umfasst ein Konduktivitätssignal, das mit mehreren interpretierten magnetischen Lineamenten zusammenfällt. In diesem Gebiet ist die Sandsteinschicht rund 30 Meter mächtig und es finden sich in Eisfließrichtung stromabwärts mehrere radiometrische Anomalien. In den Zielen A4 und A5 wurden im Nahbereich von Lineamenten, die anhand von Magnetfelddaten und/oder Z-Tipper-Elektromagnetikdaten ausgewertet wurden, Konduktivitätstrends mit gekrümmtem Verlauf beobachtet. Beide liegen unmittelbar innerhalb des kartierten Randes des Athabasca-Beckens und entgegen der Eisfließrichtung von radiometrischen Anomalien, die als Hinweis auf Uranquellen interpretiert werden. Ausgewählte radiometrische Anomalien sollen mittels bodengestützter Methoden genauer untersucht werden, um ihren Ursprung zu ermitteln und die Priorisierung weiterer Ziele zu erleichtern.