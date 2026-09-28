Gerresheimer - Aktie zieht deutlich an - 28.09.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Gerresheimer Aktie. Mit einer Performance von +3,75 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Damit gelingt der Gerresheimer Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,53 % am Vortag folgt heute ein Plus von +3,75 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Gerresheimer ist ein Spezialist für Pharma- und Healthcare-Verpackungen. Kernprodukte sind Glas- und Kunststoffbehälter, Spritzen, Inhalatoren und Medizinverpackungen. Das Unternehmen ist global gut positioniert im stark regulierten Pharmamarkt. Wichtige Wettbewerber: Schott, Stevanato, Berry Global. Stärken: breite Technologieplattform, hohe Qualitäts- und Regulierungskompetenz, enge Kundenbindung zu Pharma- und Biotech-Konzernen.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Gerresheimer Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +0,08 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um -4,42 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,03 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -6,47 % verloren.

Gerresheimer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,42 % 1 Monat -2,03 % 3 Monate +0,08 % 1 Jahr -26,55 %

? wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 28.09.2026, 14:07 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Gerresheimer als möglichen Turnaround: Schuldenabbau über den Verkauf von Centor und später des Glasgeschäfts soll die Lage verbessern. Skeptiker verweisen auf Nettoverschuldung/EBITDA über 5, mögliche weitere Bilanzkorrekturen und schwache Q4-Zahlen. Charttechnisch werden Unterstützungen, überverkaufter CCI und eine mögliche Gegenbewegung diskutiert; ein Shortseller senkte seine Position auf 0,99 %.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gerresheimer eingestellt.

Informationen zur Gerresheimer Aktie

Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 936,72 Mio. € wert.

EQS Preliminary announcement financial reports: Gerresheimer AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements Gerresheimer AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements …

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gerresheimer AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten Gerresheimer AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und …

Lohnt sich ein Investment in die Gerresheimer Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Gerresheimer Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Gerresheimer Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Schreibe Deinen Kommentar