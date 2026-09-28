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    Besonders beachtet!

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    Newron Pharmaceuticals Aktie mit kräftigem Kurssturz. Jetzt kaufen? 28.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Newron Pharmaceuticals Aktie bisher Verluste von -11,68 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Newron Pharmaceuticals Aktie.

    Besonders beachtet! - Newron Pharmaceuticals Aktie mit kräftigem Kurssturz. Jetzt kaufen? 28.09.2026
    Foto: Newron Pharmaceuticals SpA

    Newron Pharmaceuticals ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Fokus auf ZNS-Erkrankungen. Hauptprodukt: Safinamid (Xadago) gegen Parkinson, weitere Pipeline u.a. in Schizophrenie. Marktstellung: kleiner Nischenplayer, stark partnerabhängig. Wichtige Konkurrenten: Lundbeck, UCB, AbbVie, Teva. Mögliche USPs: Spezialisierung auf ZNS, differenzierte Wirkmechanismen, Orphan- und Nischenindikationen.

    Newron Pharmaceuticals Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 28.09.2026

    Mit einer Performance von -11,68 % musste die Newron Pharmaceuticals Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Newron Pharmaceuticals Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -13,30 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 8,9200, mit einem Minus von -11,68 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Newron Pharmaceuticals Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -35,71 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Newron Pharmaceuticals Aktie damit um -25,71 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -34,52 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -65,87 % verloren.

    Newron Pharmaceuticals Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -25,71 %
    1 Monat -34,52 %
    3 Monate -35,71 %
    1 Jahr -19,20 %
    Stand: 28.09.2026, 14:08 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Newron Pharmaceuticals Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang bis 8,85 Euro bei erhöhtem Handelsvolumen. Diskutiert werden der verlängerte FDA-Hold, Unsicherheit durch die Kommunikation und möglicher Verkaufsdruck aus früher erworbenen Tranchen. Eine weitere Tranche könnte wegen zusätzlicher Aktien verwässern. Trotz weiterlaufender Studien hoffen einige auf positive Ergebnisse und eine spätere Erholung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Newron Pharmaceuticals eingestellt.

    Zur Newron Pharmaceuticals Diskussion

    Informationen zur Newron Pharmaceuticals Aktie

    Es gibt 19 Mio. Newron Pharmaceuticals Aktien. Damit ist das Unternehmen 173,33 Mio. € wert.

    Newron Pharmaceuticals, Enhanced Group Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    UCB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,09 %.

    Newron Pharmaceuticals Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Newron Pharmaceuticals Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Newron Pharmaceuticals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Newron Pharmaceuticals

    -15,05 %
    -28,40 %
    -36,89 %
    -38,04 %
    -22,12 %
    +84,21 %
    +455,56 %
    -44,14 %
    ISIN:IT0004147952WKN:A0LF18
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