Dow Aktie steigt - 28.09.2026

Die Dow Aktie konnte bisher um +3,09 % auf 25,36€ zulegen. Das sind +0,76 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Dow Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,99 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 25,36€, mit einem Plus von +3,09 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Dow ist ein global führendes Chemieunternehmen, das Kunststoffe, Chemikalien und landwirtschaftliche Produkte herstellt. Es hat eine starke Marktstellung in über 160 Ländern. Hauptkonkurrenten sind BASF, DuPont und LyondellBasell. Dow überzeugt durch Innovationskraft, nachhaltige Lösungen und ein breites Produktportfolio.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Dow Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -4,89 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Dow Aktie damit um -3,65 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,32 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +22,73 % gewonnen.

Dow Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,65 % 1 Monat -7,32 % 3 Monate -4,89 % 1 Jahr +22,73 %

Informationen zur Dow Aktie

Stand: 28.09.2026, 14:08 Uhr

Es gibt 722 Mio. Dow Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,32 Mrd. € wert.

Dow Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Dow Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Dow Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Schreibe Deinen Kommentar