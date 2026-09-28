AppLovin Registered (A) Aktie steigt um +2,49 % - 28.09.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von AppLovin Registered (A). Mit einer Performance von +2,49 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die AppLovin Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,73 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 279,45€, mit einem Plus von +2,49 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die AppLovin Registered (A) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -35,36 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die AppLovin Registered (A) Aktie damit um +1,43 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,59 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei AppLovin Registered (A) auf -53,38 %.

AppLovin Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,43 % 1 Monat +1,59 % 3 Monate -35,36 % 1 Jahr -52,87 %

Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

Stand: 28.09.2026, 14:08 Uhr

Es gibt 304 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 85,05 Mrd. € wert.

Faruqi & Faruqi, LLP Securities Litigation Partner James (Josh) Wilson Encourages Investors Who Suffered Losses in AppLovin to Contact Him Directly to Discuss Their OptionsNew York, New York--(Newsfile Corp. - September 27, 2026) - Faruqi & Faruqi, …

Lohnt sich ein Investment in die AppLovin Registered (A) Aktie?

Ob die AppLovin Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AppLovin Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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