Mensch und Maschine Software Aktie gut behauptet +1,92 % - 28.09.2026

Die Mensch und Maschine Software Aktie notiert aktuell bei 34,55€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +1,92 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,65 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Mensch und Maschine Software Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,88 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 34,55€, mit einem Plus von +1,92 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Mensch und Maschine Software SE (MuM) ist ein CAD/CAM- und BIM-Spezialist mit Fokus auf Softwarevertrieb, -entwicklung und Services für Industrie, Bau und Maschinenbau. Kern: Autodesk-Reselling, eigene Add-ons/Branchensoftware, Schulung/Support. Starke Stellung im DACH-Mittelstand. Wichtige Wettbewerber: Nemetschek, Dassault Systèmes, PTC, Hexagon. USP: tiefe Autodesk-Integration, hohe Service- und Beratungstiefe, Nischenfokus.

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für Mensch und Maschine Software-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -4,35 % hinnehmen mussten.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Mensch und Maschine Software Aktie damit um -3,68 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,10 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Mensch und Maschine Software eine negative Entwicklung von -24,58 % erlebt.

Mensch und Maschine Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,68 % 1 Monat -8,10 % 3 Monate -4,35 % 1 Jahr -27,24 %

Informationen zur Mensch und Maschine Software Aktie

Stand: 28.09.2026, 14:09 Uhr

Es gibt 17 Mio. Mensch und Maschine Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 592,50 Mio. € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,69 %. Nemetschek notiert im Minus, mit -1,28 %. Paccar notiert im Minus, mit -0,67 %.

Lohnt sich ein Investment in die Mensch und Maschine Software Aktie?

Ob die Mensch und Maschine Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mensch und Maschine Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.