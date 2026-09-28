Drei deutsche Biontech-Standorte werden geschlossen

Sailer2020 schrieb 22.09.26, 16:50

hoy007... schreit ständig nach Quellen und erzählt gleichzeitig haltlosen Mist. Man kann es wirklich nicht anders sagen: Das ist einfach nur Mist. Für manche Dinge braucht man eben keine Quelle, sondern schlicht logischen Menschenverstand.



Nehmen wir allein den CEO Wechsel. Wie stellt ihr euch das eigentlich vor? Kommt der neue CEO aus irgendeiner Bumsbude oder aus einem Edeka Markt als Filialleiter? Natürlich nicht. Da muss zunächst seine bisherige Tätigkeit abgeschlossen werden. Das andere Unternehmen muss ihn freigeben und BioNTech muss den Übergang entsprechend gestalten.



Was Uğur Şahin hier leistet, ist aus meiner Sicht vorbildlich. Er bereitet dem neuen CEO ein wirklich gemachtes Bett. Die Entlassungen sind eingeleitet und weitgehend ausverhandelt. Die Firmenschließungen sind ebenfalls auf der negativen Seite bereits eingepreist. Gleichzeitig bleibt der Cash Bestand nahezu unverändert und die nächsten Medikamente kommen.



Wenn du einmal dein Gehirn einschalten würdest, würdest du auch erkennen, wo Şahin seine größten Pfunde hat. Genau das ist schon mehrfach passiert: nicht in seiner neuen Firma, sondern bei BioNTech. Er wird einen Teufel tun, dieses Unternehmen zu beschädigen.



Schaut euch den Mann doch einmal genauer an. Lest sein Buch, beschäftigt euch mit seiner Geschichte und dann versteht ihr vielleicht auch, wie er tickt. Er ist ein Mann der Wissenschaft. Und mit 60 Jahren möchte er vermutlich noch einige wissenschaftliche Erfolge erreichen, vielleicht sogar einen Nobelpreis. Das wird er kaum als CEO eines Unternehmens erreichen, das sich gerade auf den Weg macht, eines der größten Pharmaunternehmen der Welt zu werden.



Dafür braucht es einen neuen Mann an der Spitze. Und dafür braucht man nicht für jeden einzelnen Gedanken eine Quelle, sondern manchmal einfach ein bisschen Verstand und die Fähigkeit, die Signale richtig zu lesen.



Und wer das immer noch nicht versteht: Wenn BioNTech tatsächlich so schlecht und blind gemanagt worden wäre, wie manche hier ständig behaupten, wären die 17 Milliarden längst weg.



Sind sie aber nicht.



Im Gegenteil: Das Unternehmen ist nach wie vor solide gemanagt. Wacht doch endlich einmal auf. Die Signale liegen teilweise schwarz auf weiß vor euch. Man muss sie nur erkennen wollen.