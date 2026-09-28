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    Drei deutsche Biontech-Standorte werden geschlossen

    Für Sie zusammengefasst
    • Drei Werke mit 1.800 Mitarbeitern werden geschlossen
    • BioNTech fand für die deutschen Werke keine Käufer
    • Betroffen sind Marburg, Idar-Oberstein und Tübingen
    Drei deutsche Biontech-Standorte werden geschlossen
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    MAINZ (dpa-AFX) - Drei deutsche Produktionsstandorte des Pharmaunternehmens Biontech mit zusammen 1.800 Mitarbeitern werden geschlossen. Das Mainzer Unternehmen fand nach eigenen Angaben keine Käufer für seine Werke im hessischen Marburg, im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein und in Tübingen in Baden-Württemberg. Biontech wurde in der Corona-Pandemie mit seinem Covid-19-Impfstoff weltbekannt./chs/DP/mis

    BioNTech

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    ISIN:US09075V1026WKN:A2PSR2
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BioNTech Aktie

    Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 86,10 auf Tradegate (28. September 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BioNTech Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 136,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 96,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 140,00USD was eine Bandbreite von +12,81 %/+64,51 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu BioNTech - A2PSR2 - US09075V1026

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Zulassungschancen von BNT323/DB-1303 in China und deren Bedeutung für die Pipeline. Umstritten ist, ob dort ein Prioritätsverfahren mit 130 oder die reguläre Frist von 200 Arbeitstagen gilt. Belegt sind laut Diskussion FDA-Fast-Track- und Breakthrough-Status seit 2023; ein US-Zulassungsantrag wird 2026 erwartet. Zudem werden BioNTechs Beiträge beim ESMO-Kongress und der Onkologie-Wettbewerb verfolgt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BioNTech eingestellt.

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    dpa-AFX
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