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    GuideAI Health Corp. und vRad verlängern Vereinbarung über Datenexklusivität zur Entwicklung von KI-Modellen zur Erkennung und Charakterisierung verschiedener Gefäßerkrankungen

    GuideAI Health Corp. und vRad verlängern Vereinbarung über Datenexklusivität zur Entwicklung von KI-Modellen zur Erkennung und Charakterisierung verschiedener Gefäßerkrankungen
    Foto: adobe.stock.com

    Das Unternehmen verfügt durch seine laufende Datenpartnerschaft mit vRad, dem größten Teleradiologie-Anbieter in den Vereinigten Staaten, über exklusiven Zugriff auf Bilddaten von mehr als 2.100 Krankenhäusern in den USA

     

    Boston, Massachusetts / 28. September 2026 / IRW-Press / GuideAI Health Corp. (Cboe CA: GDAI) (FWB: ZN0) („GuideAI“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Verlängerung seiner Vereinbarung über Datenexklusivität mit vRad (Virtual Radiologic) bekannt zu geben, die auf die Entwicklung von KI-Modellen zur Erkennung und Charakterisierung verschiedener Gefäßerkrankungen abzielt. Die erneuerte Zusammenarbeit verschafft GuideAI exklusiven Zugang zu Bilddaten aus mehr als 2.100 Krankenhäusern in den gesamten Vereinigten Staaten, die das Unternehmen als einen der größten und vielfältigsten Real-World-Bilddatensätze dieser Art betrachtet.

     

    Im Rahmen der erneuerten Partnerschaft behält GuideAI die exklusiven Rechte zur Entwicklung von KI-Modellen unter Verwendung de-identifizierter Bilddaten, die im landesweiten Netzwerk von vRad mit mehr als 2.100 Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen generiert werden. Die Technologie von GuideAI wird derzeit im Arbeitsablauf der rund 500 Radiologen von vRad eingesetzt, wo sie die Erkennung von Gefäßerkrankungen direkt am Behandlungsort unterstützt.

     

    Der Umfang und die Vielfalt des vRad-Datensatzes bieten GuideAI eine dauerhafte Grundlage für das Training und die Validierung seiner Algorithmen. Aufbauend auf seiner Arbeit im Bereich der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit beabsichtigt das Unternehmen, seine Plattform auf die Erkennung und Charakterisierung verschiedener Gefäßerkrankungen auszuweiten, mit dem Ziel, Erkrankungen früher zu erkennen und präzisere, umfassendere Behandlungsentscheidungen für Patienten im ganzen Land zu unterstützen.

     

    Raj Shah, CEO von GuideAI Health, kommentierte: „Die Verlängerung unserer exklusiven Datenkooperation mit vRad ist ein entscheidender Moment für GuideAI. Der Zugang zu Bilddaten aus mehr als 2.100 Krankenhäusern, in Verbindung mit dem Vertrauen der 500 Radiologen, die bereits in ihrem täglichen Arbeitsablauf auf unsere Technologie zugreifen können, bietet uns eine außergewöhnliche Grundlage für die Entwicklung klinisch aussagekräftiger KI und bringt uns unserem Ziel näher, Ärzten dabei zu helfen, Erkrankungen früher zu erkennen und die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern.“

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