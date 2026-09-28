DZ BANK stuft Evonik auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Evonik von 21 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "BASF-Übernahmefantasie eröffnet weiteres Kurspotenzial", schrieb Peter Spengler am Montag. "Strategisch könnte Evonik BASFs Spezialchemiegeschäft stärken, allerdings müssen Finanzierung, zusätzliche Synergien und die Haltung der RAG-Stiftung noch geklärt werden."/rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 13:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,33 % und einem Kurs von 19,23EUR auf Tradegate (28. September 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Peter Spengler

Analysiertes Unternehmen: Evonik

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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