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    Besonders beachtet!

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    freenet - Aktie mit schwachem Handelstag - 28.09.2026

    Die freenet Aktie notiert am 28.09.2026 mit -1,93 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - freenet - Aktie mit schwachem Handelstag - 28.09.2026
    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com

    freenet ist ein deutscher Telekom- und Digital-Lifestyle-Anbieter mit Fokus auf Mobilfunk (v.a. Service-Provider, MVNO), TV/Streaming (waipu.tv) und Internetdienste. Starke Position im deutschen Mobilfunk-Reseller-Markt, enge Partnerschaften mit Netzbetreibern. Konkurrenten: 1&1, Drillisch, Telefonica, Vodafone, Telekom. USP: breite Markenpalette, unabhängige Tarifberatung, starkes TV-Streaming-Ökosystem.

    freenet Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 28.09.2026

    Die freenet Aktie ist bisher um -1,93 % auf 23,420 gefallen. Das sind -0,460  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem Plus von +0,42 % am Vortag kommt es heute bei freenet zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -1,93 %. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

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    Obwohl die freenet Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +0,17 %.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,07 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,95 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die freenet um -18,89 % verloren.

    freenet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,07 %
    1 Monat -3,95 %
    3 Monate +0,17 %
    1 Jahr -13,19 %
    Stand: 28.09.2026, 14:10 Uhr

    Informationen zur freenet Aktie

    Es gibt 119 Mio. freenet Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,79 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von freenet

    Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,07 %. United Internetet notiert im Minus, mit -1,08 %. Telefonica Deutschland notiert im Minus, mit -2,48 %. Vodafone Group legt um +1,20 % zu

    Lohnt sich ein Investment in die freenet Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die freenet Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur freenet Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    freenet

    -1,93 %
    -3,07 %
    -3,95 %
    +0,17 %
    -13,19 %
    +10,82 %
    +7,01 %
    -8,46 %
    +32,77 %
    ISIN:DE000A0Z2ZZ5WKN:A0Z2ZZ
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