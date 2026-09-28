UBS stuft STMicro auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Vor der anstehenden Berichtssaison seien die Chancen gut wie seit vielen Quartalen nicht, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Freitag. Mit seiner Ergebnisprognose für 2027 sieht er sich etwa 20 Prozent über dem Konsens und lobte das enorm gut berechenbare Geschäft der Franzosen./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 13:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die STMicroelectronics Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 45,55EUR auf Tradegate (28. September 2026, 14:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Francois-Xavier Bouvignies

Analysiertes Unternehmen: STMicro

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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