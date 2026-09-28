Zodiac Gold deckt massives Potenzial für Batteriemetalle auf

Zodiac Gold (TSX-V: ZAU; Frankfurt: K19) liefert handfeste Argumente für eine Neubewertung seines 2.316 Quadratkilometer großen Lizenzpakets in Liberia. Eine umfassende Bodenuntersuchung über 530 Quadratkilometer hat neben neuen Goldzielen auch signifikante Anomalien für kritische Batteriemetalle identifiziert. Die eigenen Daten bestätigen damit eindrucksvoll eine nationale Untersuchung des liberianischen Bergbauministeriums und des Chinese Geological Survey. Für Investoren bedeutet das: Zodiac Gold operiert nicht länger "nur" auf einem Goldprojekt, sondern auf einem Gebiet mit massivem Potenzial für strategische Metalle.

Gold-Arsen-Trends und kritische Metalle im Fokus

Das ambitionierte Bodenprobenprogramm umfasste 10.661 Proben, deren Raster im Abstand von 500 Metern mit Probenpunkten alle 100 Meter angelegt wurde. Inzwischen liegen für 9.160 Proben die Laboranalysen auf Gold vor, weitere 2.270 Proben wurden per Röntgenfluoreszenzanalyse (pXRF) auf Multielementdaten getestet.

Die Resultate zeigen kohärente, bis zu 2,5 Kilometer lange ost-westliche Gold-Arsen-Anomalien. Da Arsen ein klassischer Pathfinder (Wegweiser) für orogene Goldsysteme ist, haben diese Trends oberste Priorität für Folgearbeiten. Eine weitere Zone nahe der Todi Shear Zone lieferte Goldwerte von bis zu 1,16 g/t in direkter Nähe zu bisher unbekannten historischen Abbaugebieten. Luftgestützte Magnetikdaten weisen hier auf spannende Lithologien wie Itabirit sowie mafische oder ultramafische Grünsteineinheiten hin.

Neben Gold rückt ein Portfolio an Rohstoffen in den Vordergrund, die auf der Liste der kritischen Minerale der U.S. Geological Survey (2025) stehen. Die nationalen Karten stufen 16 dieser Elemente innerhalb der Zodiac-Lizenzen in die obersten 0,5 Prozent der landesweiten Auffälligkeiten ein.

Die wichtigsten Funde der aktuellen Beprobung im Überblick:

Batterie- & Industriemetalle: Chrom (Spitzenwert 3.368 ppm, 14 Proben über 1.000 ppm), Nickel (bis 686 ppm) und Kobalt (bis 894 ppm) zeigen stark korrelierende Anstiege. Auch Kupfer (bis 512 ppm), Zink (bis 200 ppm) und Blei (bis 167 ppm) wurden nachgewiesen.

Seltene Erden: Messbare Werte für Cer (bis 253 ppm), Lanthan (bis 176 ppm) und Yttrium (bis 63 ppm), flankiert von lokalen Neodym- und Praseodym-Anomalien (jeweils über 200 ppm).

Weitere strategische Minerale: Signifikante Nachweise von Mangan (bis 2.291 ppm), Barium (bis 3.002 ppm), Vanadium (bis 709 ppm) und Niob (bis 61 ppm).

Das volle Potenzial ist dabei noch nicht ausgeschöpft: Die Bereiche mit den historisch höchsten Seltene-Erden-Werten wurden vom aktuellen Bodenprogramm noch gar nicht erfasst.

Nächste Schritte: Parallele Bohrungen und Zieldefinition

Für CEO David Kol belegen diese Daten das enorme Multi-Rohstoff-Potenzial des Projekts. Die gefundenen kohärenten Muster über mehrere Kilometer und Elemente hinweg sind ein starkes geologisches Signal. Technisch deutet das gemeinsame Auftreten von Nickel, Kobalt und Chrom auf mafische bis ultramafische Gesteine hin. Diese Lithologien können hervorragende Wirte für magmatische Nickel-Kupfer-Kobalt-Sulfide oder lateritische Mineralisierungen sein.

Zodiac Gold geht nun zweigleisig in die Offensive: Während auf dem eigentlichen Todi Gold Project das 14.000 Meter umfassende Diamantbohrprogramm (an den Standorten Arthington und Lewis) planmäßig läuft, startet auf den neu definierten Anomalien die nächste Explorationsphase. Durch engere Probenraster, detaillierte geologische Kartierungen und anschließendes Trenching (Schürfgräben) sollen aus den vorliegenden Bodenanomalien in den kommenden Monaten konkrete, bohrbereite Ziele geformt werden.

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