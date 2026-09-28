Aktuelle Kursentwicklung der Bayer Aktie: Was Anleger wissen sollten - 28.09.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Bayer Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +0,96 % im Plus. Die Bayer Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +1,21 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +0,96 % hinzu. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +7,44 % bei Bayer.

Auf Wochensicht steht bei der Bayer Aktie damit ein Gewinn von +5,41 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,59 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Bayer um +35,89 % gewonnen.

Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,41 % 1 Monat +4,59 % 3 Monate +7,44 % 1 Jahr +85,06 %

? wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 28.09.2026, 14:18 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Stabilisierung der Bayer-Aktie über 50 Euro und eine zuletzt wahrgenommene relative Stärke vor einer erwarteten schriftlichen Gerichtsentscheidung zum Vergleich im Glyphosat-Komplex. Diskutiert werden zudem Hinweise auf eine nachlassende Klagewelle, der Verkauf von Stivarga für bis zu 375 Mio. Euro sowie die Schließung eines Pflanzenschutzwerks in der Türkei.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

Informationen zur Bayer Aktie

Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,75 Mrd. € wert.

Today Bayer announced that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has accepted the company’s supplemental New Drug Application (sNDA) and granted Priority Review designation for Lynkuet (elinzanetant) under investigation for the treatment of …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BASF, Novartis und Co.

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,29 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,81 %. Pfizer notiert im Minus, mit -0,28 %. Sanofi verliert -0,36 %

Bayer Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Bayer Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Bayer Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.