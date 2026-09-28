UBS stuft ASML auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 2350 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies bestätigte den Spezialisten für Lithographiesysteme für die Halbleiterbranche am Freitag als Top-Favoriten für die anstehende Berichtssaison. Er sieht noch etwas Potenzial für die Kapazitäts- und Umsatzziele für 2027 und 2028./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 11:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 1.528EUR auf Tradegate (28. September 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Francois-Xavier Bouvignies

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2350

Kursziel alt: 2350

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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