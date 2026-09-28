JEFFERIES stuft LOREAL auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 361 Euro auf "Hold" belassen. Die Haarpflegesparte Professional Products bleibe eine entscheidende Wachstumsstory für die Franzosen, schrieb David Hayes am Samstag im Nachgang der Präsentation des Spartenchefs Omar Hajeri. Dieser gehe davon aus, dass sich das Tempo des ersten Halbjahrs im zweiten fortsetzt./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 384,4EUR auf Tradegate (28. September 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 361

Kursziel alt: 361

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

