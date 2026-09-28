Erhöhte Prognose treibt Redcare an - Nähert sich September-Hoch

cebulonby schrieb 17.09.26, 21:47

vermutlich verstehst du es einfach nicht ...



lass mal deine Wut aussen vor und denk einfach mal nach.....





wenn Präsentation vor instis laufen, werden in der Q & A Session auch mehr als Andeutungen gemacht...

wenn dann einer überzeugt ist ...und kauft ...kommt dann auch der Kurs in Bewegung...

instis investieren merklich und die Nachfrage steigt...

wenn das auf gleichbleibendes Angebot trifft, kann das Kaufvolumen nur über steigende Kurse bedient werden...



zudem gibt es der Chart her..



die News können daher fehlen, aber eine überzeugende Darstellung des Unternehmens kann durchaus Investoren überzeugen und Chancen aufzeigen, die von instis dann auch begleitet bzw gekauft werden..



nur meine ganz persönliche Meinung...

und wenn viele zuschauen und den Kurs beobachten und der sich in die erwartete Richtung bewegt, dann springen auch viele einfach nur auf ...