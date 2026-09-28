AKTIE IM FOKUS
Erhöhte Prognose treibt Redcare an - Nähert sich September-Hoch
- Redcare-Aktie steigt nach angehobenem Ausblick
- Umsatz soll 2026 nun um 16 bis 18 Prozent wachsen
- Rx-Umsatz in Deutschland steigt auf 730 bis 760 Mio Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Getrieben vom Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten hat ein angehobener Umsatzausblick am Montag die Aktien von Redcare Pharmacy hochspringen lassen. Die Titel der Online-Apotheke setzten sich am Nachmittag mit einem Kurssprung um zuletzt 8,6 Prozent an die Spitze im Kleinwerte-Index SDax .
Mit einem Spitzenanstieg, der fast zehn Prozent groß war, kratzte der Kurs am September-Hoch von 66,85 Euro. In der Spitze hatten dazu nur 50 Cent gefehlt. Charttechnisch versucht die Aktie erneut, über die kurz- bis mittelfristig relevante 50-Tage-Linie zu klettern. Diese liegt im Vergleich zu anderen Linien mit Laufzeiten von 21, 100 oder 200 Tagen am höchsten.
Dank des E-Rezept-Booms in Deutschland soll der Umsatz 2026 nun um 16 bis 18 Prozent steigen. Das ist jeweils ein Prozenzpunkt mehr als zuvor. Treiber sind die Umsätze mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, die in Deutschland in diesem Jahr nun 730 bis 760 Millionen Euro erreichen sollen./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 18.261 auf Ariva Indikation (28. September 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Redcare Pharmacy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 116,00EUR was eine Bandbreite von +11,78 %/+75,23 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Redcare Pharmacy - A2AR94 - NL0012044747
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schau dir den Chart an, ist selbsterklärend.
lass mal deine Wut aussen vor und denk einfach mal nach.....
wenn Präsentation vor instis laufen, werden in der Q & A Session auch mehr als Andeutungen gemacht...
wenn dann einer überzeugt ist ...und kauft ...kommt dann auch der Kurs in Bewegung...
instis investieren merklich und die Nachfrage steigt...
wenn das auf gleichbleibendes Angebot trifft, kann das Kaufvolumen nur über steigende Kurse bedient werden...
zudem gibt es der Chart her..
die News können daher fehlen, aber eine überzeugende Darstellung des Unternehmens kann durchaus Investoren überzeugen und Chancen aufzeigen, die von instis dann auch begleitet bzw gekauft werden..
nur meine ganz persönliche Meinung...
und wenn viele zuschauen und den Kurs beobachten und der sich in die erwartete Richtung bewegt, dann springen auch viele einfach nur auf ...
Mal schauen, ob Redcare heute (16.09.) auf dem Deutsche Bank NDR Zurich irgendwelche News verkündet oder ob es nächste Woche dann auf der Berenberg and Goldman Sachs 15th German Corporate Conference Munich (23.09.) oder Baader Investment Conference 2026 Munich (24.09.) oder 29.09. (Berenberg Helsinki) oder 30.09. (Berenberg Stockholm) oder 01.10. Jefferies NDR Paris News gibt.