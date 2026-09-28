JPMORGAN stuft BEIERSDORF AG auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihre Schätzungen für den Konsumgüterkonzern an jüngste Daten von Verkaufsscannern, Erkenntnisse von der Global Beauty Conference von JPMorgan sowie Gespräche mit Investor Relations an. Letztlich erwartet sie für den Consumer-Bereich der Haut- und Körperpflege einen Umsatzrückgang auf vergleichbarer Basis um 1,1 Prozent im dritten Quartal, wie sie am Montag in ihrem Ausblick auf den Bericht am 27. Oktober schrieb./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 10:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 10:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 10:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 10:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 78,40EUR auf Tradegate (28. September 2026, 14:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 80
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