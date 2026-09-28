JPMORGAN stuft BEIERSDORF AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihre Schätzungen für den Konsumgüterkonzern an jüngste Daten von Verkaufsscannern, Erkenntnisse von der Global Beauty Conference von JPMorgan sowie Gespräche mit Investor Relations an. Letztlich erwartet sie für den Consumer-Bereich der Haut- und Körperpflege einen Umsatzrückgang auf vergleichbarer Basis um 1,1 Prozent im dritten Quartal, wie sie am Montag in ihrem Ausblick auf den Bericht am 27. Oktober schrieb./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 10:12 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 10:12 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 78,40EUR auf Tradegate (28. September 2026, 14:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 80

Kursziel alt: 80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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