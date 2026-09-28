JPMORGAN stuft Tesla auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 445 auf 415 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Rajat Gupta kappte seine Absatzerwartungen für das dritte Quartal und trägt damit der ausgeprägten Schwäche in China Rechnung, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 20:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 20:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 325,7EUR auf Tradegate (28. September 2026, 14:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Rajat Gupta
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 415
Kursziel alt: 445
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Rajat Gupta
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 415
Kursziel alt: 445
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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