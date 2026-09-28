JPMORGAN stuft Tesla auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 445 auf 415 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Rajat Gupta kappte seine Absatzerwartungen für das dritte Quartal und trägt damit der ausgeprägten Schwäche in China Rechnung, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 20:58 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:26 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 325,7EUR auf Tradegate (28. September 2026, 14:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Rajat Gupta

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 415

Kursziel alt: 445

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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