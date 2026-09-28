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    ANALYSE-FLASH

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    DZ Bank hebt fairen Wert für Evonik auf 22 Euro - 'Kaufen'

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank hebt fairen Evonik-Aktienwert auf 22 Euro
    • BASF-Fantasie stärkt Evoniks Kurspotenzial
    • Finanzierung, Synergien und RAG bleiben ungeklärt
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank hebt fairen Wert für Evonik auf 22 Euro - 'Kaufen'
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Evonik von 21 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "BASF-Übernahmefantasie eröffnet weiteres Kurspotenzial", schrieb Peter Spengler am Montag. "Strategisch könnte Evonik BASFs Spezialchemiegeschäft stärken, allerdings müssen Finanzierung, zusätzliche Synergien und die Haltung der RAG-Stiftung noch geklärt werden."/rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 13:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

    Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 19,25 auf Tradegate (28. September 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -29,47 %/+10,83 % bedeutet.


    Rating: Kaufen
    Analyst: DZ Bank
    Kursziel: 22 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 22,00, was eine Steigerung von +11,56% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Evonik Industries. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um eine mögliche BASF-Übernahme von Evonik nach bestätigter unverbindlicher Ansprache. Genannt werden 23–26 Euro je Aktie bzw. 11–12 Mrd. Euro als mögliche Größenordnung; die RAG-Stiftung gilt als entscheidend. Nach dem Kurssprung auf 19,46 Euro wird über Long- und Short-Positionen debattiert. Zudem stehen Dividendenrendite, Effizienzsteigerungen und Portfoliobereinigung im Fokus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Evonik Industries eingestellt.

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    dpa-AFX
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