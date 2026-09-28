ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt fairen Wert für Evonik auf 22 Euro - 'Kaufen'
- DZ Bank hebt fairen Evonik-Aktienwert auf 22 Euro
- BASF-Fantasie stärkt Evoniks Kurspotenzial
- Finanzierung, Synergien und RAG bleiben ungeklärt
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Evonik von 21 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "BASF-Übernahmefantasie eröffnet weiteres Kurspotenzial", schrieb Peter Spengler am Montag. "Strategisch könnte Evonik BASFs Spezialchemiegeschäft stärken, allerdings müssen Finanzierung, zusätzliche Synergien und die Haltung der RAG-Stiftung noch geklärt werden."/rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 13:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 19,25 auf Tradegate (28. September 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,333EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von -29,47 %/+10,83 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 22 Euro
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Community Beiträge zu Evonik Industries - EVNK01 - DE000EVNK013
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Die googleKI gefragt: "BASF will Evonik übernehmen? Gibt es Schätzungen welcher Preis pro Aktie geboten werden müsste? "
Antwort :"Da Evonik-Großaktionäre und der Markt bei einer solchen Großtransaktion auf eine erhebliche Übernahmeprämie drängen werden, lässt sich folgendes Preisszenario ableiten:
- Die übliche Prämie: Bei strategischen Übernahmen in dieser Größenordnung verlangen Aktionäre typischerweise einen Aufschlag von 25 bis 40 Prozent auf den durchschnittlichen Aktienkurs der letzten Wochen (welcher sich vor den Gerüchten um die 17 bis 18 Euro bewegte).
- Daraus resultierender Zielpreis: Marktbeobachter gehen davon aus, dass BASF ein Angebot auf den Tisch legen müsste, das deutlich über dem aktuellen Niveau liegt. Realistische Schätzungen für ein ernstzunehmendes Angebot dürften sich im Bereich von mindestens 23 bis 26 Euro pro Aktie bewegen, um die Gremien zu überzeugen.
🔑 Die Schlüsselrolle der RAG-Stiftung
Ein Erfolg der Übernahme hängt fast vollständig an der RAG-Stiftung, die rund 43 bis 44 Prozent der Evonik-Anteile kontrolliert. Die Stiftung hat ohnehin das langfristige Ziel geäußert, ihren Anteil an der zyklischen Chemieindustrie auf 25,1 Prozent abzusenken. Sie könnte einem Deal also grundsätzlich offen gegenüberstehen, wird jedoch nur bei einem finanziell und strategisch hochattraktiven Angebot einwilligen."
es gibt Gerüchte
BASF und Evonik: Was hinter den möglichen Übernahmegesprächen steckt
Hunderttausende an Industriearbeitsplätzen kann ein Land nicht auf Dauer verlieren, das hat Struktur und geht auf keine Kuhhaut