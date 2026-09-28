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    AKTIE IM FOKUS

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    Höhere Jahresziele treiben Südzucker nur zeitweise kräftig hoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Starke Zahlen treiben Südzucker-Aktie zunächst an
    • Gewinnplus schmilzt nach enttäuschender Prognose
    • Cropenergies und Spezialprodukte stärken Ergebnis
    AKTIE IM FOKUS - Höhere Jahresziele treiben Südzucker nur zeitweise kräftig hoch
    Foto: Dennis Möbus - Südzucker AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Starke Quartalszahlen und angehobene Jahresziele haben die Südzucker-Aktie am Montag zeitweise deutlich in Richtung ihres vor rund zwei Wochen erreichten Zwischenhochs getrieben. Allerdings fanden Anleger rasch das "Haar in der Suppe", sodass ein Großteil der Gewinne gleich wieder abschmolz.

    Nachdem das Papier im Vormittagshandel mit fast 8 Prozent Plus auf über 13 Euro an die Spitze des Nebenwerte-Index SDax gesprungen war, legte es zuletzt nur noch um 2,3 Prozent auf 12,44 Euro zu. Damit rückt die am Morgen locker überwundene 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert und aktuell bei rund 12,52 Euro verläuft, erneut verstärkt in den Blick charttechnisch orientierter Anleger.

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    Vor allem getrieben durch die Tochter Cropenergies, die von höheren Ethanolpreisen profitiert habe, sowie den Bereich Spezialprodukte sei das operative Ergebnis (Ebitda) im zweiten Geschäftsquartal überraschend stark ausgefallen, lobte ein Händler. Dabei hob er vor allem die als Folge leicht angehobenen Ziele für 2026/27 hervor: Die nun höhere Umsatzprognose sowie die nach oben hin eingeengte Ebitda-Spanne.

    Angesichts der gestiegenen Zuckerpreise in den vergangenen Monaten kämen die erfreulichen Zahlen aber nicht ganz überraschend, ergänzte er. Zudem - und das enttäusche - könne die neue Ebitda-Prognose nicht mit dem stärkeren Umsatz Schritt halten.

    Barclays-Analyst Alex Sloane schrieb: "Die heutige Mitteilung des Konzerns stützt unsere These einer Ergebniswende, obwohl es bemerkenswerterweise keine neuen Informationen zum Zucker-Segment gab. Das aber ist weiterhin der entscheidende Faktor für die Geschäftsjahreszahlen 2027/28." Daher sieht er im Fehlen dieser Neuigkeiten einen wesentlichen Grund für die abgebröckelten Kursgewinne.

    Außerdem verwies auch Sloane darauf, dass die nur am unteren Ende angehobene Ebitda-Prognose keinen Grund für Begeisterung liefern dürfte. Die neue Spanne impliziere einen Mittelwert von 610 Millionen Euro, was einem Anstieg von rund 5 Prozent gegenüber dem bisherigen Mittelwert von 580 Millionen Euro entspreche, schrieb er. Dem gegenüber stehe aber der Bloomberg-Konsens von 602 Millionen Euro und seine eigene, obendrein deutlich höhere Schätzung von 676 Millionen Euro.

    Die Anpassung der Umsatzprognose wertete der Barclays-Experte positiv. Da sie relativ moderat ausfalle, lasse sie "weiterhin Spielraum nach oben, sollten die aktuellen Marktbedingungen für Ethanol anhalten"./ck/gl/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Suedzucker Aktie

    Die Suedzucker Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 12,44 auf Tradegate (28. September 2026, 14:27 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Suedzucker Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Suedzucker zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6900 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,750EUR. Von den letzten 4 Analysten der Suedzucker Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 15,000EUR was eine Bandbreite von -28,68 %/+18,86 % bedeutet.





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