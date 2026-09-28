JPMORGAN stuft Volvo B auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo mit einem Kursziel von 360 schwedischen Kronen auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi wertete am Freitag die aktuellen Absatzzahlen an den globalen Lkw-Märkten aus. Bei Volvo rechnet er mit einem starken dritten Quartal. Ein kritischer Punkt sei, inwieweit die Auftragsbestände bereits abgearbeitet werden können./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 23:15 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 28,85EUR auf Tradegate (28. September 2026, 14:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Volvo B

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 360

Währung: SEK

Zeitrahmen: 12m

