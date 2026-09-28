JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Nachfrage nach den Pro-Modellen des neuen iPhone-Generation bleibe robust, schrieb Samik Chatterjee am Samstag nach Auswertung aktueller Wartezeiten. In China, zunächst einziger Markt mit Nachfrageschwächen, bessere sich die Situation. Die Besteller müssten inzwischen sogar länger auf ein Pro-Modell warten als vor einem Jahr./rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 15:22 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2026 / 15:48 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 298,8EUR auf Tradegate (28. September 2026, 14:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samik Chatterjee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 340

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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