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    Besonders beachtet!

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    SAP Aktie leidet unter Verkäufen - 28.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die SAP Aktie bisher Verluste von -2,06 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.

    Besonders beachtet! - SAP Aktie leidet unter Verkäufen - 28.09.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

    SAP Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 28.09.2026

    Am heutigen Handelstag musste die SAP Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,06 % im Minus. Die SAP Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,79 % wieder ab und notiert heute bei 181,64. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SAP in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +35,18 % bestehen.

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    Auf Wochensicht hat die SAP Aktie damit -1,70 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,05 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SAP -11,68 % verloren.

    SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,70 %
    1 Monat -2,05 %
    3 Monate +35,18 %
    1 Jahr -18,12 %
    Stand: 28.09.2026, 14:50 Uhr

    Informationen zur SAP Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 225,73 Mrd. € wert.

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    Gelingt der entscheidende Ausbruch?


    Die SAP-Aktie hat sich nach dem Einbruch bis rund 130,00 € eindrucksvoll zurückgemeldet. Mit 185,92 € notiert der Technologietitel inzwischen mehr als +40,00% über dem Korrekturtief und hat seinen fallenden Trendkanal verlassen. RSI und MACD bestätigen die Erholung. Dennoch wartet knapp unter 205,00 € ein entscheidender Widerstand, während das langfristige Elliott-Wellen-Szenario noch eine zweite Abwärtsphase […] The post SAP-Aktie über 185 €: Gelingt der entscheidende Ausbruch? first appeared on sharedeals.de.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Salesforce, Microsoft und Co.

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,98 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,74 %. Oracle notiert im Minus, mit -3,23 %. ServiceNow verliert -3,07 % Workday (A) notiert im Minus, mit -0,78 %.

    Lohnt sich ein Investment in die SAP Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der SAP Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SAP Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    SAP

    -3,10 %
    -2,19 %
    -2,05 %
    +35,18 %
    -18,12 %
    +52,30 %
    +52,55 %
    +127,62 %
    +1.123.150,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460
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