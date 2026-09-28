RBC stuft UBS AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 44 Franken auf "Outperform" belassen. Die Eigenmittelvorgaben der Politik hätten sich verschärft und die Erwartungen an das operative Geschäft im dritten Quartal seien gesunken, schrieb Anke Reingen am Montag. Das UBS-Geschäft korreliere stark mit den Aktienmärkten, in Einbrüchen der Vergangenheit hätten sich die Schweizer aber besser geschlagen als andere europäische Bankenwerte./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 06:49 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 06:49 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 43,23EUR auf Lang & Schwarz (28. September 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anke Reingen

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 44

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



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