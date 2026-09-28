RBC stuft UBS AG auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 44 Franken auf "Outperform" belassen. Die Eigenmittelvorgaben der Politik hätten sich verschärft und die Erwartungen an das operative Geschäft im dritten Quartal seien gesunken, schrieb Anke Reingen am Montag. Das UBS-Geschäft korreliere stark mit den Aktienmärkten, in Einbrüchen der Vergangenheit hätten sich die Schweizer aber besser geschlagen als andere europäische Bankenwerte./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 06:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 06:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 06:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 06:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 43,23EUR auf Lang & Schwarz (28. September 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Anke Reingen
Analysiertes Unternehmen: UBS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 44
Kursziel alt: 44
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Anke Reingen
Analysiertes Unternehmen: UBS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 44
Kursziel alt: 44
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
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