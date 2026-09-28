RBC stuft Totalenergies auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Outperform" belassen. Die Franzosen hielten weiter die Waage zwischen Ausschüttungen an die Anleger und Schuldenabbau, schrieb Biraj Borkhataria am Montag in seiner ersten Reaktion auf die Mitteilung zum Kapitalmarkttag. Es gebe für die Aktionäre damit vielleicht nicht denselben "Zuckerrausch" wie bei der Konkurrenz./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 03:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 03:40 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 03:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 03:40 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 80,52EUR auf Tradegate (28. September 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Biraj Borkhataria
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Biraj Borkhataria
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
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