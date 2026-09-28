ATOSS Software Aktienkurs sinkt weiter - 28.09.2026

Am heutigen Handelstag musste die ATOSS Software Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,36 % im Minus. Es bleibt ungemütlich für ATOSS Software: Nach einem Rückgang von -0,12 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -4,36 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

ATOSS Software ist Spezialist für Workforce-Management-Software (Einsatzplanung, Zeitwirtschaft, Self-Service) für mittelständische und große Unternehmen. Starke Position im DACH-Raum, wachsende internationale Präsenz. Wichtige Wettbewerber: SAP, UKG, Workday, SD Worx. USP: Fokussierung auf Workforce Management, hohe Integrationsfähigkeit, starke Branchenexpertise und regulierungsnahe Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die ATOSS Software Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +23,17 %.

Allein seit letzter Woche ist die ATOSS Software Aktie damit um -14,34 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,25 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -27,65 % verloren.

Während ATOSS Software deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,28 %.

ATOSS Software Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -14,34 % 1 Monat -20,25 % 3 Monate +23,17 % 1 Jahr -20,99 %

Informationen zur ATOSS Software Aktie

Stand: 28.09.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 16 Mio. ATOSS Software Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,27 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Mit den am 24.7. vorgelegten, stark ausgefallenen Ergebnissen des 2. Quartals begann bei der zuvor massiv gedrückten ATOSS Software-Aktie eine Aufwärtsbewegung, die bis Ende August weiterging. Doch jetzt stehen die Bullen vor einem charttechnischen Scherbenhaufen.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Automatic Data Processing, SAP und Co.

Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,76 %. SAP notiert im Minus, mit -1,92 %. Workday (A) notiert im Minus, mit -2,92 %.

ATOSS Software Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die ATOSS Software Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ATOSS Software Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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