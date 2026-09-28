BARCLAYS stuft LANXESS AG auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lanxess von 14 auf 12,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Anil Shenoy rechnet für das dritte Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 148 Millionen Euro und sieht sich damit um 7 Prozent über dem Konsens. Stabile Verhältnisse im dritten Quartal stützten auch die Erwartungen an das Gesamtjahr, die um etwa 5 Prozent über dem Konsens lägen, schrieb er am Freitag in seinem Ausblick. Mit Blick auf Schuldenniveau und Barmittelumschlag bleibt der Experte aber skeptisch für die Aktien. Es bräuchte eine Konjunkturbelebung, die bisher nicht ersichtlich sei./agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 15:37 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 12,39EUR auf Tradegate (28. September 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Anil Shenoy

Analysiertes Unternehmen: LANXESS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 12,50

Kursziel alt: 14

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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