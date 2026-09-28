Nordkoreanische Minen lösten Explosion im Grenzgebiet aus

SEOUL (dpa-AFX) - Nach Angaben des südkoreanischen Militärs haben mit hoher Wahrscheinlichkeit nordkoreanische Landminen eine Explosion ausgelöst, bei der am vergangenen Montag drei südkoreanische Soldaten verletzt wurden - zwei davon schwer. Die Einschätzung gab der südkoreanische Generalstab nach einer ersten Untersuchung bekannt, wie Südkoreas amtliche Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Der Vorfall hatte sich in der demilitarisierten Zone (DMZ) zugetragen, welche die zwei Koreas voneinander trennt.

Zuvor kündigte Südkoreas Verteidigungsminister Kang Shin Chul an, dass man "angemessene, substanzielle und entsprechende" Maßnahmen ergreifen werde, sollte bestätigt werden, dass die jüngste Explosion im Grenzgebiet durch von Nordkorea verlegte Landminen verursacht wurde. Details zu potenziellen Gegenmaßnahmen sind bislang nicht bekannt.

Nord- und Südkorea befinden sich seit dem Ende des Koreakriegs (1950-53) formal weiterhin im Kriegszustand, da bislang kein Friedensvertrag unterzeichnet wurde. Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben in den vergangenen Jahren wieder deutlich zugenommen./fkr/DP/he



