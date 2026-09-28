🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSibanye Stillwater AktievorwärtsNachrichten zu Sibanye Stillwater
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mitteilung über einen Erwerb von nutzbringenden Beteiligungen an Wertpapieren durch JPMorgan Chase & Co.

    Mitteilung über einen Erwerb von nutzbringenden Beteiligungen an Wertpapieren durch JPMorgan Chase & Co.
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Johannesburg, 28. September 2026 / IRW-Press / Gemäß Sektion 122 (3) (b) des Aktiengesetzes Nr. 71 aus dem Jahr 2008 (das Gesetz), Regulation 121 (2) (b) der aktienrechtlichen Vorschriften, 2011 und Paragraf 6.54 der Kotierungsvoraussetzungen der JSE Limited wird den Aktionären hiermit mitgeteilt, dass Sibanye-Stillwater (https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stil ...) (Tickers JSE: SSW and NYSE: SBSW) eine formelle Mitteilung erhalten hat, dass that JPMorgan Chase & Co. insgesamt eine Beteiligung an den Stammaktien des Unternehmens erworben hat, sodass die von JPMorgan Chase & Co. gehaltene Gesamtbeteiligung nun 5,04 % der gesamten ausgegebenen Stammaktien von Sibanye-Stillwater beträgt.

     

    Sibanye-Stillwater hat gemäß Abschnitt 122(3)(a) des Gesetzes, der vorschreibt, dass jedes Unternehmen, das eine Mitteilung über eine Änderung der nutzbringenden Beteiligung an seinen Wertpapieren erhält, sei es durch Erwerb oder Veräußerung, die erforderliche Mitteilung bei der Kommission für Übernahmekontrolle (Takeover Regulation Panel) einreichen muss.

     

    Der Board of Directors von Sibanye-Stillwater übernimmt die Verantwortung für die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, nachdem er die Formulare TRP121.1 von JPMorgan Chase & Co. erhalten hat, und ist nach bestem Wissen und Gewissen der Ansicht, dass die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen der Wahrheit entsprechen und keine Angaben ausgelassen wurden, die die Bedeutung der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen beeinträchtigen könnten.

     

    Über Sibanye-Stillwater

     

    Sibanye-Stillwater ist ein globaler Bergbau- und Metallkonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben und Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem eines der weltweit führenden Recyclingunternehmen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

     

    Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Metallen der Platingruppe (PGM: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen fördert zudem Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Der Konzern hat sein Geschäftsfeld auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen ausgeweitet und ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den weltweiten Ausbau ihrer Aktivitäten in den Bereichen Recycling und Sekundärbergbau verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

    Seite 1 von 3 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Mitteilung über einen Erwerb von nutzbringenden Beteiligungen an Wertpapieren durch JPMorgan Chase & Co. SibanyeStillwater_28-09-2026_DEPRcomJohannesburg, 28. September 2026 / IRW-Press / Gemäß Sektion 122 (3) (b) des Aktiengesetzes Nr. 71 aus dem Jahr 2008 (das Gesetz), Regulation 121 (2) (b) der aktienrechtlichen Vorschriften, 2011 und Paragraf 6.54 …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     