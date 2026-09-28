Mitteilung über einen Erwerb von nutzbringenden Beteiligungen an Wertpapieren durch JPMorgan Chase & Co.

Johannesburg, 28. September 2026 / IRW-Press / Gemäß Sektion 122 (3) (b) des Aktiengesetzes Nr. 71 aus dem Jahr 2008 (das Gesetz), Regulation 121 (2) (b) der aktienrechtlichen Vorschriften, 2011 und Paragraf 6.54 der Kotierungsvoraussetzungen der JSE Limited wird den Aktionären hiermit mitgeteilt, dass Sibanye-Stillwater ( https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stil ... ) (Tickers JSE: SSW and NYSE: SBSW) eine formelle Mitteilung erhalten hat, dass that JPMorgan Chase & Co. insgesamt eine Beteiligung an den Stammaktien des Unternehmens erworben hat, sodass die von JPMorgan Chase & Co. gehaltene Gesamtbeteiligung nun 5,04 % der gesamten ausgegebenen Stammaktien von Sibanye-Stillwater beträgt.

Sibanye-Stillwater hat gemäß Abschnitt 122(3)(a) des Gesetzes, der vorschreibt, dass jedes Unternehmen, das eine Mitteilung über eine Änderung der nutzbringenden Beteiligung an seinen Wertpapieren erhält, sei es durch Erwerb oder Veräußerung, die erforderliche Mitteilung bei der Kommission für Übernahmekontrolle (Takeover Regulation Panel) einreichen muss.

Der Board of Directors von Sibanye-Stillwater übernimmt die Verantwortung für die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, nachdem er die Formulare TRP121.1 von JPMorgan Chase & Co. erhalten hat, und ist nach bestem Wissen und Gewissen der Ansicht, dass die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen der Wahrheit entsprechen und keine Angaben ausgelassen wurden, die die Bedeutung der in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen beeinträchtigen könnten.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein globaler Bergbau- und Metallkonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben und Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem eines der weltweit führenden Recyclingunternehmen und hält Beteiligungen an führenden Sekundärbergbaubetrieben.

Sibanye-Stillwater ist einer der größten Produzenten und Veredler von Metallen der Platingruppe (PGM: Platin, Palladium, Rhodium, Iridium und Ruthenium) und ein führender Goldproduzent. Das Unternehmen fördert zudem Nickel, Chrom, Kupfer, Silber, Kobalt und Zink. Der Konzern hat sein Geschäftsfeld auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen ausgeweitet und ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den weltweiten Ausbau ihrer Aktivitäten in den Bereichen Recycling und Sekundärbergbau verstärkt. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.