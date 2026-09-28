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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 28.09.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia erhöht Rückkaufprogramm um 150 Milliarden
    • OpenAI stoppt KI-Training nach Sicherheitslücke
    • Redcare hebt Umsatzprognose dank E-Rezept-Boom an
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 28.09.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    Nvidia stockt Aktienrückkaufprogramm um 150 Milliarden US-Dollar auf

    SANTA CLARA - Der US-Chipkonzern Nvidia hat sein Aktienrückkaufprogramm um 150 Milliarden US-Dollar aufgestockt. Damit erhöht sich das genehmigte Programm auf insgesamt 235 Milliarden Dollar, wie der für seine KI-Chips bekannte Konzern am Montag mitteilte. Die Rückkäufe sollen bis zum Geschäftsjahr 2028 durchgeführt werden. Die Aktie legte vorbörslich um 1,3 Prozent zu.

    Totalenergies bestätigt Mittelfristziele und kauft mehr Aktien zurück

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    PARIS - Der Energiekonzern Totalenergies hat seine Mittelfristziele bis 2030 bestätigt und erste Ambitionen bis 2035 vorgelegt. So geht das Unternehmen für die kommenden Jahre von einer weiteren Steigerung bei der Öl- und Gasförderung sowie der Stromerzeugung aus, wie Totalenergies am Montag im Vorfeld seines in New York stattfindenden Investorentages mitteilte. Zudem sollen weitere Milliarden an die Aktionäre zurückfließen.

    Neuer Aufsichtsratschef von Hugo Boss tauscht Finanzchef aus

    METZINGEN - Der vor einer möglichen Übernahme stehende Modekonzern Hugo Boss wechselt den Finanzchef. Der bisherige Amtsinhaber Yves Müller verlasse auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen den Vorstand, teilte der SDax -Konzern am Montag in Metzingen mit. Seine Nachfolge für das Finanzressort und die Verantwortung für das operative Geschäft als COO (Chief Operations Officer) übernimmt Ivica Maric zum 1. Oktober. Maric hat auch bisher in der Steuerung des Tagesgeschäfts gearbeitet. Der vor knapp zwei Wochen zum Aufsichtsratschef aufgerückte Michael Murray vom Großaktionär Frasers Group dankte Müller in der Mitteilung und verwies auf die langjährige Erfahrung von Maric.

    OpenAI pausiert KI-Training nach neuem Zwischenfall

    SAN FRANCISCO - Der ChatGPT-Entwickler OpenAI hat nach einem neuen Zwischenfall das Training seiner leistungsstärksten KI-Modelle ausgesetzt. Bei dem Vorfall schaffte es ein KI-Modell in einem Test, Antworten von einem externen Chatbot zu bekommen, obwohl es eigentlich keinen Internet-Zugang haben sollte. Die Software habe jedoch eine Lücke in den Netzwerk-Einstellungen gefunden und ausgenutzt, wie OpenAI in einem Blogeintrag berichtete. Das Training solle nun erst wieder aufgenommen werden, wenn man sich sicher sei, dass die Lücke geschlossen ist.

    Redcare erhöht dank E-Repept-Boom Umsatzprognose

    SEVENDUM - Die Online-Apothekengruppe Redcare Pharmacy erhöht dank des Booms beim E-Rezept in Deutschland ihre Umsatzprognose. So sollen die Erlöse 2026 nun um 16 bis 18 Prozent steigen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montag im niederländischen Sevendum mit. Das ist jeweils ein Prozentpunkt mehr als zuvor. Die Ergebnisprognose, die eine Marge auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 2,5 bis 3,0 Prozent vorsieht, wurde hingegen bestätigt. Die Aktie kletterte in der Spitze um fast zehn Prozent.

    Südzucker mit Ergebnissprung - erhöht Jahresziele

    MANNHEIM - Südzucker hat im zweiten Geschäftsquartal operativ deutlich mehr verdient als im Vorjahr und seine Prognose erhöht. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte in den drei Monaten bis Ende August um gut 80 Prozent auf 168 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag in Mannheim mitteilte. Südzucker begründete dies vorwiegend mit höheren Preisen für Ethanol und gestiegenen Absatzmengen im Geschäftsfeld Spezialitäten.

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    Weitere Meldungen

    -Roche will schneller forschen
    -Studie: Europas Firmen für mehr Investitionen in Erneuerbare -SAP-Chef sieht historische Wachstumschance durch KI-Produkte -Roche-Tochter Chugai beendet Entwicklung von Emugrobart bei Übergewicht -Rückschlag für Meta vor Gericht wegen Cambridge Analytica -53.000 Klagen von Passagieren gegen Fluglinien im Halbjahr -ROUNDUP: Deutschland produziert 2026 so viel Sonnenstrom wie noch nie -Patent-Urteil: Apple soll 5,7 Milliarden Dollar zahlen -Warum VW-Fahrer nach Rückruf zweimal in die Werkstatt müssen -KI von OpenAI lud Nutzer-Bilder zu Online-Plattformen hoch -ROUNDUP: Keine Käufer gefunden - drei Biontech-Werke machen dicht -ROUNDUP 3: Niedrigwasser schränkt Schifffahrt auf dem Rhein stark ein -ROUNDUP 2: Tesla erhöht Gehälter in Grünheide um bis zu fünf Prozent -SuedLink-Bau bei Bad Friedrichshall vorerst gestoppt
    -Ätna-Asche: Flughafen Catania verlängert Flugbeschränkungen -ROUNDUP: KI-Boom und Rüstung bringen Rekord bei Milliarden-Start-ups -Italienische Energiekonzerne deckeln Kraftstoffpreise -Heidi Klum stellt Live-Finale bei GNTM in Aussicht°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,30 % und einem Kurs von 202 auf Tradegate (28. September 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4400 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 375,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +48,26 %/+97,68 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Genehmigungen für Nvidia-Chipkäufe durch Alibaba und ByteDance als Nachfrageimpuls. Diskutiert werden zudem starkes Umsatzwachstum bis 2027, begrenzte HBM- und Packaging-Kapazitäten sowie lange Lieferzeiten. Technisch stehen Allzeithoch und die Marke um 232 US-Dollar im Fokus; daneben werden Korrektur- und Short-Szenarien gegen eine als günstig eingeschätzte Forward-Bewertung abgewogen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

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    dpa-AFX
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