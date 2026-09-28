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    US-Anleihen geben weiter nach

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen setzen ihre Verluste fort
    • Ölpreise treiben Erwartungen auf höhere Zinsen
    • Trump lehnt Irans Vorschlag zur Hormus-Öffnung ab
    US-Anleihen geben weiter nach
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag gefallen und haben damit an die Verluste der vergangenen Woche angeknüpft. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,24 Prozent auf 104,61 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe betrug 5,13 Prozent.

    Zu Beginn der Woche haben steigende Ölpreise die Inflationserwartungen und damit die Spekulation auf höhere Zinsen angetrieben. Hinzu kommt, dass eine weiter robuste Konjunktur in den USA die Inflationssorgen verstärkt und Aussagen von US-Notenbankern auf weiter steigende Zinsen hindeuten.

    "Die anhaltend restriktive Rhetorik der Fed und der Ölpreis von über 100 Dollar sind ausschlaggebend für die Abwärtsbewegung am Anleihemarkt, beschrieb Anleihen-Experte Damien McColough von der australischen Westpac Banking Corporation das Handelsgeschehen.

    Die Ölpreise sind zu Beginn der Woche nach einem Rückschlag bei den Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg deutlich gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November wurde bei 108,26 US-Dollar gehandelt und damit fast vier Prozent höher als am Freitag. Zuletzt war ein neuer iranischer Vorschlag zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus bekannt geworden, den US-Präsident Donald Trump allerdings am Samstag abgelehnt hatte./jkr/he







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