Marktkommentar
Dr. Matthias Ramser (Reichmuth & Co): Marktkommentar 4. Quartal 2026
Höhere Zinsen und KI-Boom: Wie geht es an den Märkten weiter?
Foto: www.assetstandard.de
25.09.2026 -
Höhere Zinsen und KI-Boom: Wie geht es an den Märkten weiter?
Höhere Zinsen, geopolitische Unsicherheit und zunehmende Zweifel am KI-Boom sorgen derzeit für mehr Nervosität an den Aktienmärkten. Wir rechnen kurzfristig mit stärkeren Schwankungen, bleiben mittelfristig für Aktien aber zuversichtlich. Im KI-Boom setzen wir weiterhin auf Profiteure des KI-Ausbaus, vermehrt auf erfolgreiche Anwender sowie auf Diversifikatoren, die das Portfolio robuster machen.
Erfahren Sie mehr im Video "Marktkommentar 4. Quartal 2026"
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte