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    Marktkommentar

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    Dr. Matthias Ramser (Reichmuth & Co): Marktkommentar 4. Quartal 2026

    Höhere Zinsen und KI-Boom: Wie geht es an den Märkten weiter?

    Marktkommentar - Dr. Matthias Ramser (Reichmuth & Co): Marktkommentar 4. Quartal 2026
    Foto: www.assetstandard.de

    25.09.2026 - 

    Höhere Zinsen und KI-Boom: Wie geht es an den Märkten weiter?

    Höhere Zinsen, geopolitische Unsicherheit und zunehmende Zweifel am KI-Boom sorgen derzeit für mehr Nervosität an den Aktienmärkten. Wir rechnen kurzfristig mit stärkeren Schwankungen, bleiben mittelfristig für Aktien aber zuversichtlich. Im KI-Boom setzen wir weiterhin auf Profiteure des KI-Ausbaus, vermehrt auf erfolgreiche Anwender sowie auf Diversifikatoren, die das Portfolio robuster machen.


    Erfahren Sie mehr im Video "Marktkommentar 4. Quartal 2026"


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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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