Riesen-Rakete Starship bricht zu mehrfacher Erdumrundung auf
- Starship startet zum 14. Testflug in Texas
- Orbit erreicht, Starlink-Satelliten sollen ausgesetzt werden
- Nasa plant Mondflüge, SpaceX strebt den Mars an
STARBASE (dpa-AFX) - Die Riesen-Rakete Starship des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk ist zu einem außergewöhnlichen Testflug aufgebrochen. Das größte jemals gebaute Raketensystem hob am Montagmorgen (Ortszeit) von einem Weltraumbahnhof im US-Bundesstaat Texas ab. Geplant war eine rund zehnstündige Mission, bei der die Rakete in die Erdumlaufbahn einlenken und die Erde insgesamt etwa sechsmal umrunden soll. Das Einlenken in die Umlaufbahn klappte ersten Informationen von SpaceX zufolge nach Plan.
Zudem sollten im Rahmen der Mission nach Angaben von SpaceX erstmals Starlink-Satelliten ausgesetzt werden. Diese sogenannten V3-Satelliten sollen nach ihrem Aussetzen ihre Antennen ausklappen, Solarpaneele entfalten und dann Verbindungen zur Erde und anderen Starlink-Satelliten herzustellen. Ersten Informationen von SpaceX zufolge schien auch das anfänglich weitgehend nach Plan zu funktionieren. Zuvor war das Aussetzen von Satelliten bei Tests schon mehrfach simuliert worden.
Raketensystem Starship ist größer als die Freiheitsstatue
Es ist bereits der 14. Testflug des Starship. Das Raketensystem ist größer als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start trennen: Dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der - ebenfalls Starship genannten - oberen Stufe, die rund 50 Meter misst.
Beide Teile sind so konzipiert, dass sie nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will mit dem Starship Astronauten zum Mond schicken, während SpaceX zudem das Ziel verfolgt, eines Tages den Mars zu erreichen.
Erstmals war das Raketensystem im April 2023 getestet worden - und damals nach wenigen Minuten komplett explodiert. Bei weiteren Tests erreichte die obere Stufe das All und landete auch schon kontrolliert im Indischen Ozean. Mehrere Testflüge waren allerdings auch bereits deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben/swe/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 132,2 auf Tradegate (28. September 2026, 15:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 244,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +80,60 %/+90,59 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SpaceX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SpaceX eingestellt.
Es ist wieder eine Anlegergeneration herangewachsen, die keine Ahnung haben, wie ein Börsenkurs entsteht. (Was in der Tat eine der gar nicht trivialen Fragen ist.) Die vielleicht die Sache mit Bid und Ask wissen, wenn sie noch bei einem echten Broker handeln, aber keinerlei Verständnis von Bewertungsansätzen haben. Naja, nach dem Crash wissen es dann die meisten wieder.
Gwynne Shotwell hat vom ihrem „Meister“ wohl die Erlaubnis bekommen sich heute die ersten 50mio zu „sichern“. Das wird wohl nicht der letzte Verkauf sein.
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1181412/000195004726009740/xsl144X01/primary_doc.xml
Kleiner Space Fact zum Thread: Wenn man abends nach oben schaut, sieht man mit bloßem Auge mittlerweile praktisch überall am Himmel Starlink-Satelliten vorbeiziehen. Mit rund 27.000 km/h ziehen die ziemlich flott quer über den Himmel. Live-Infrastruktur in Echtzeit über unseren Köpfen. Von der Erde nur ein paar hundert km entfernt. Das Licht braucht praktisch null Zeit bis zu uns. Krasser Kontrast dazu direkt daneben am selben Himmel ... Arktur, hellster Stern am Nordhimmel, 37 Lichtjahre entfernt. Das Licht, das man da sieht ist vor 37 Jahren losgeschickt worden. Man sieht nicht den Stern von heute, sondern wie er 1989 ausgesehen hat. Man schaut buchstäblich in die Vergangenheit. Während wir hier über Starship und Mars-Pläne spekulieren, ist das Licht von Arktur schon unterwegs zu einer Erde, auf der SpaceX vielleicht längst auf dem Mond sitzt. Bisschen crazy wie langsam das Licht ist im Vergleich zu dem, was hier an Fortschritt passiert.