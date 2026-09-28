Börsen Start Update
Börsenstart USA - 28.09. - US Tech 100 schwach -0,79 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der US 30 steht aktuell (15:59:33) bei 51.553,52 PKT und fällt um -0,52 %.
Top-Werte: Apple +2,80 %, NVIDIA +1,63 %, Chevron Corporation +1,54 %, Walmart +1,19 %, Microsoft -1,55 %
Flop-Werte: Boeing -4,84 %, Salesforce -3,51 %, IBM -1,83 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:13) bei 30.375,48 PKT und fällt um -0,79 %.
Top-Werte: Apple +2,80 %, Nebius Group Registered (A) +1,97 %, Palo Alto Networks +1,72 %, Ross Stores +1,64 %, NVIDIA +1,63 %
Flop-Werte: Arm Holdings -7,41 %, Qualcomm -5,80 %, DoorDash Registered (A) -5,56 %, Intel -4,08 %, Adobe -3,94 %
Der US 500 steht bei 7.708,57 PKT und verliert bisher -0,44 %.
Top-Werte: Paramount Skydance Corporations Registered (B) +3,79 %, Apple +2,80 %, Casey's General Stores +2,69 %, Universal Health Services (B) +2,56 %, HCA Healthcare +2,14 %
Flop-Werte: The Hartford Financial Services Group -7,08 %, Qualcomm -5,80 %, DoorDash Registered (A) -5,56 %, Boeing -4,84 %, Carvana Registered (A) -4,67 %
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