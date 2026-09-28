Boeing Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 28.09.2026

Die Anleger von Boeing müssen heute einen Kursrückgang von -4,84 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 165,75€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Boeing ist ein US-Luft- und Raumfahrtkonzern, entwickelt und fertigt Verkehrsflugzeuge (737, 787), Militärjets, Raumfahrt- und Verteidigungssysteme sowie Services (Wartung, Training). Marktstellung: neben Airbus einer der zwei global dominierenden Zivilflugzeugbauer. Wichtige Konkurrenten: Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman. USPs: starke Verteidigungssparte, enge Beziehungen zu US-Regierung, globale Service-Infrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Boeing damit auf -13,40 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Boeing Aktie damit um -4,83 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,33 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Boeing -6,05 % verloren.

Während Boeing deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 30 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,52 %.

Boeing Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,83 % 1 Monat -8,33 % 3 Monate -13,40 % 1 Jahr -8,10 %

Informationen zur Boeing Aktie

Stand: 28.09.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 790 Mio. Boeing Aktien. Damit ist das Unternehmen 131,31 Mrd.EUR € wert.

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Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,82 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,34 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,66 %. Northrop Grumman verliert -0,36 % RTX Corporation Reg Shs notiert im Minus, mit -0,06 %.

Lohnt sich ein Investment in die Boeing Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Boeing Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Boeing Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.