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    Besonders beachtet!

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    Boeing Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 28.09.2026

    Die Boeing Aktie notiert am 28.09.2026 mit -4,84 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Boeing Aktie fällt deutlich - Ursachen und Ausblick - 28.09.2026
    Foto: IanDewarPhotography - stock.adobe.com

    Boeing ist ein US-Luft- und Raumfahrtkonzern, entwickelt und fertigt Verkehrsflugzeuge (737, 787), Militärjets, Raumfahrt- und Verteidigungssysteme sowie Services (Wartung, Training). Marktstellung: neben Airbus einer der zwei global dominierenden Zivilflugzeugbauer. Wichtige Konkurrenten: Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman. USPs: starke Verteidigungssparte, enge Beziehungen zu US-Regierung, globale Service-Infrastruktur.

    Boeing Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 28.09.2026

    Die Anleger von Boeing müssen heute einen Kursrückgang von -4,84 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 165,75. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Boeing damit auf -13,40 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Boeing Aktie damit um -4,83 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,33 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Boeing -6,05 % verloren.

    Während Boeing deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 30 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,52 %.

    Boeing Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,83 %
    1 Monat -8,33 %
    3 Monate -13,40 %
    1 Jahr -8,10 %
    Stand: 28.09.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Boeing Aktie

    Es gibt 790 Mio. Boeing Aktien. Damit ist das Unternehmen 131,31 Mrd.EUR € wert.

    JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Buy" belassen. Im bisherigen Monatsverlauf hätten die Amerikaner 30 Flugzeuge ausgeliefert, schrieb Sheila Kahyaoglu am Freitag. Auftragsseitig sei es …

    Sollten jetzt die Alarmglocken schrillen?


    Mit einem Kursverlust von knapp über -1% hält die Boeing-Aktie am Montagmorgen die rote Laterne im Dow Jones Industrial-Index in der Hand. Gibt es denn schlechte Nachrichten vom US-Flugzeugbauer und wie sollten Anleger jetzt reagieren? Schon wieder ein Software-Problem Es ist in der Tat eine schlechte Nachricht, mit der Boeing zum Wochenbeginn die Börsen konfrontiert. […] The post Boeing-Aktie: Sollten jetzt die Alarmglocken schrillen? first appeared on sharedeals.de.

    Nicht Airbus oder Boeing: Dieser Konzern könnte die Luftfahrt elektrifizieren


    Die nächste Revolution der Luftfahrt könnte elektrisch werden. Ein US-Konzern setzt auf Fracht, medizinische Transporte und eigene Infrastruktur statt auf Flugtaxis. BofA Securities sieht darin einen möglichen "Wegbereiter der elektrischen …

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,82 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,34 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,66 %. Northrop Grumman verliert -0,36 % RTX Corporation Reg Shs notiert im Minus, mit -0,06 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Boeing Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Boeing Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Boeing Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Boeing

    -4,39 %
    -4,53 %
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    -13,42 %
    -8,95 %
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    -10,00 %
    +47,61 %
    +1.005,79 %
    ISIN:US0970231058WKN:850471
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