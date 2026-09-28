🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Börse Stuttgart

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Metas KI-Agent befeuert Tech-Rallye

    Für Sie zusammengefasst
    • Metas KI-Agent Muse treibt breite Tech-Rallye an
    • Muse wurde 2,5 Millionen Mal geladen, Meta legt zu
    • Hohe Anleiherenditen setzen Aktienmärkten Gegenwind
    Börse Stuttgart - Metas KI-Agent befeuert Tech-Rallye
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    Börse Stuttgart - Exklusiver Marktbericht 28.09.2026, 11:00 Uhr | Verfasser: Steffen Heizereder Der KI-Agent "Muse" von Meta hat laut Reuters an der Wall Street eine breite Tech-Rallye angestoßen. Die App kann seit dem 8. September Termine verwalten, Einkäufe erledigen und mehrstufige Aufgaben übernehmen. Laut Marktforschungsunternehmen Sensor Tower wurde sie mehr als 2,5 Millionen Mal heruntergeladen. Seit dem Muse-Start hat die Meta-Aktie mehr als 20 Prozent gewonnen. Die Meta-Aktie notiert aktuell bei 645,80 Euro in Stuttgart (Stand: 28.09.2026, 11:00 Uhr). Die Rallye erfasste den gesamten Technologiesektor. Der Nasdaq Composite schloss am 22. September bei 27.244 Punkten auf einem Allzeithoch. Investmentbank Jefferies hob ihr Kursziel für die Meta-Aktie auf 875 Dollar an. Das Jahresumsatzpotenzial von Muse schätzt Jefferies auf bis zu 10,8 Milliarden Dollar. Gegenwind kommt von der Zinsseite. Bereits am 16. September hatte die US-Notenbank Fed den Leitzins erstmals seit mehr als drei Jahren angehoben. Die neue Spanne liegt bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erreicht heute rund 5,22 Prozent und damit den höchsten Stand seit 2007. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten laut Bundesbank am 25. September bei 3,58 Prozent. Der DAX startet ruhig in die neue Woche und steht bei ca. 25.500 Punkten (Stand: 10:45 Uhr). Der S&P 500 beendete die Vorwoche am 25. September bei 7.743 Punkten. Dieser Beitrag dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen. Börse Stuttgart Group 2026.






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Börse Stuttgart Metas KI-Agent befeuert Tech-Rallye Börse Stuttgart - Exklusiver Marktbericht 28.09.2026, 11:00 Uhr | Verfasser: Steffen Heizereder Der KI-Agent "Muse" von Meta hat laut Reuters an der Wall Street eine breite Tech-Rallye angestoßen. Die App kann seit dem 8. September Termine …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     