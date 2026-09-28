Apollo: Metas Muse könnte Banken pleite machen!

In einem Kommentar im Daily Spark von Slok wird gefragt, ob ein "Ansturm auf die Agentenbanken" bevorsteht, wenn diese Instrumente zum Standard werden und das Geld auf Plattformen fließt, die 3,3 bis 5,0 Prozent Zinsen zahlen.

Laut Torsten Slok, Chefökonom von Apollo Global Management, könnten Muse und ähnliche KI-Assistenten schon bald damit beginnen, Bankguthaben von Privathaushalten automatisch auf höher verzinste Konten zu transferieren.

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Seine Grafik zeigt elf Fintech- und Online-Einlagenprodukte, die mehr Zinsen zahlen als traditionelle Banken, angeführt von Adelfi mit 5,0 Prozent und SoFi mit 4,5 Prozent.

Der FDIC-Durchschnitt (National Deposit Rate, ermittelt den Zinsdurchschnitt von Banken in den USA) liegt bei 0,4 Prozent für Sparkonten und 0,1 Prozent für Girokonten.

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Slok meint, dass die Umstellung die Kreditgeber hart treffen würde, wenn die Haushalte sie flächendeckend übernehmen würden.

"Wenn jeder Haushalt KI-Agenten einsetzen würde, um die Rendite seiner Bargeldbestände zu optimieren, könnten Banken einen großen Teil der günstigen Einlagen verlieren, auf die sie zur Kreditvergabe angewiesen sind, was ein Problem für das gesamte Finanzsystem darstellen würde.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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