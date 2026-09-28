JEFFERIES stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Die erneute Anhebung der Jahresziele dank der anhaltenden Dynamik des E-Rezepts in Deutschland falle zwar nicht groß aus, sei aber ein weiteres positives Signal, schrieb Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Dies sollte helfen, das Marktvertrauen in die Online-Apotheke wiederherzustellen./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 08:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 08:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 08:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 08:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,74 % und einem Kurs von 67,60EUR auf Tradegate (28. September 2026, 16:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 97
Kursziel alt: 97
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 97
Kursziel alt: 97
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