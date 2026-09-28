JEFFERIES stuft Redcare Pharmacy auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Redcare Pharmacy auf "Buy" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Die erneute Anhebung der Jahresziele dank der anhaltenden Dynamik des E-Rezepts in Deutschland falle zwar nicht groß aus, sei aber ein weiteres positives Signal, schrieb Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Dies sollte helfen, das Marktvertrauen in die Online-Apotheke wiederherzustellen./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 08:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 08:54 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,74 % und einem Kurs von 67,60EUR auf Tradegate (28. September 2026, 16:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Redcare Pharmacy

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 97

Kursziel alt: 97

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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