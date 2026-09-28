Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 28.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +3,19 %
Performance 1M: -8,62 %
Tagesperformance: +3,05 %
Performance 1M: -18,49 %
? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,04 %
Performance 1M: -3,86 %
Tagesperformance: -2,80 %
Performance 1M: -4,29 %
Tagesperformance: -2,56 %
Performance 1M: -12,31 %
Tagesperformance: +2,43 %
Performance 1M: -4,08 %
? wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,03 %
Performance 1M: -14,89 %
? wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)
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