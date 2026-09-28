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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 28.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 28.09.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart ATOSS Software
    ISIN: DE0005104400
    WKN: 510440
    Die ATOSS Software Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,60 %.

    Eckert & Ziegler
    Tagesperformance: +3,19 %
    Platz 2
    Performance 1M: -8,62 %
    Chart Eckert & Ziegler
    ISIN: DE0005659700
    WKN: 565970
    Die Eckert & Ziegler Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,19 %.

    Evotec
    Tagesperformance: +3,05 %
    Platz 3
    Performance 1M: -18,49 %
    Chart Evotec
    ISIN: DE0005664809
    WKN: 566480
    Die Evotec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,05 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursverfall bis 3,60 Euro und Zweifel an Bewertung, Vorstand und Wachstumsperspektiven. Diskutiert wird, ob neue Kooperationen und mögliche weitere Deals zusammen mit Horizon ab 2027 Profitabilität ermöglichen und Evotecs Plattformen ausreichend gefragt sind. Wegen unklarer Aussichten, möglicher Leerverkäufe und ausstehender Q3-Zahlen sehen einige noch keine Bodenbildung; andere verweisen auf laufende Verhandlungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

    Siemens Healthineers
    Tagesperformance: +3,04 %
    Platz 4
    Performance 1M: -3,86 %
    Chart Siemens Healthineers
    ISIN: DE000SHL1006
    WKN: SHL100
    Die Siemens Healthineers Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,04 %.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: -2,80 %
    Platz 5
    Performance 1M: -4,29 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,80 %.

    Nemetschek
    Tagesperformance: -2,56 %
    Platz 6
    Performance 1M: -12,31 %
    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,56 %.

    OHB
    Tagesperformance: +2,43 %
    Platz 7
    Performance 1M: -4,08 %
    Chart OHB
    ISIN: DE0005936124
    WKN: 593612
    Die OHB Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,43 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung und die Bewertung von OHB. Deutsche Bank und Berenberg bekräftigen „Buy“ mit Kurszielen von 300 bzw. 358 Euro und sehen unterschätztes Wachstum sowie Auftragspotenzial. Positive Impulse liefern die Saab-Kooperation und ESA-Unterstützung für Rocket Factory Augsburg. Kritiker vermissen klare Signale des neuen Finanzvorstands, hinterfragen bereinigte Ergebnisse und erwarten bei den Neunmonatszahlen sinkende Vertragswerte, rund 1 Mrd. Euro Kassenbestand sowie 6,20 Euro Vorsteuergewinn je Aktie.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber OHB eingestellt.

    TeamViewer
    Tagesperformance: -2,03 %
    Platz 8
    Performance 1M: -14,89 %
    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,03 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine als günstig eingeschätzte TeamViewer-Bewertung: Genannt werden 1,02 Mrd. € Marktkapitalisierung, 1,75 Mrd. € EV und DCF-Fair-Values von 12–15 €. Dem stehen Sorgen über schwaches ARR-Wachstum, Margen, KI-Risiken und mögliche Q3-Stagnation gegenüber. Erwartet werden höheres Q3-EPS und technisch relevante gleitende Durchschnitte. BlackRocks Shortposition von 0,5 % wird diskutiert, zugleich dessen Long-Anteil über 5 %.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TeamViewer eingestellt.

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