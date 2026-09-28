Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 28.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursverfall bis 3,60 Euro und Zweifel an Bewertung, Vorstand und Wachstumsperspektiven. Diskutiert wird, ob neue Kooperationen und mögliche weitere Deals zusammen mit Horizon ab 2027 Profitabilität ermöglichen und Evotecs Plattformen ausreichend gefragt sind. Wegen unklarer Aussichten, möglicher Leerverkäufe und ausstehender Q3-Zahlen sehen einige noch keine Bodenbildung; andere verweisen auf laufende Verhandlungen.