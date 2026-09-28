Redcare erhöht dank E-Rezept-Boom Umsatzprognose

Die Aktie kletterte in der Spitze um gut 14 Prozent nach oben. Am Nachmittag lag das Plus noch bei 12 Prozent. Die erneute Anhebung der Jahresziele dank der anhaltenden Dynamik des E-Rezepts in Deutschland falle zwar nicht groß aus, sei aber ein weiteres positives Signal, schrieb Jefferies-Analyst Martin Comtesse. Dies sollte helfen, das Marktvertrauen in die Online-Apotheke wiederherzustellen.

SEVENDUM (dpa-AFX) - Die Online-Apothekengruppe Redcare Pharmacy erhöht dank des Booms beim E-Rezept in Deutschland ihre Umsatzprognose. So sollen die Erlöse 2026 nun um 16 bis 18 Prozent steigen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montag im niederländischen Sevendum mit. Das ist jeweils ein Prozentpunkt mehr als zuvor. Die Ergebnisprognose, die eine Marge auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 2,5 bis 3,0 Prozent vorsieht, wurde hingegen bestätigt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Umsätze mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland sollen 2026 nun voraussichtlich 730 und 760 Millionen Euro erreichen, was einem Wachstum von 45 bis bis 51 Prozent entspricht. Zuvor hatte Redcare ein Plus von 35 bis 43 Prozent in Aussicht gestellt. Die Erlöse mit verschreibungsfreien Arzneimitteln sollen unverändert um 10 bis 12 Prozent zulegen.

Im dritten Quartal seien die Umsätze mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland vorläufigen Berechnungen zufolge um 56 Prozent gestiegen. Verschreibungsfreie Produkte konnten sich den Angaben zufolge nach einem schwächeren Juli im August und September spürbar erholen. Basierend auf den vorläufigen Zahlen habe die bereinigte Ebitda-Marge etwa auf dem Niveau des Vorquartals gelegen.

Das Unternehmen will die vollständigen Zahlen für das dritte Quartal am 29. Oktober veröffentlichen./nas/jha/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 18.320 auf Ariva Indikation (28. September 2026, 16:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Redcare Pharmacy Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 116,00EUR was eine Bandbreite von +8,66 %/+70,34 % bedeutet.





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