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    ROUNDUP

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    Nvidia stockt Aktienrückkaufprogramm um 150 Milliarden US-Dollar auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia erhöht Rückkäufe um 150 Milliarden US-Dollar
    • Programm umfasst nun 235 Milliarden Dollar bis 2028
    • Nvidia-Aktie steigt im Jahresverlauf um 20 Prozent
    ROUNDUP - Nvidia stockt Aktienrückkaufprogramm um 150 Milliarden US-Dollar auf
    Foto: BINGJHEN - stock.adobe.com

    SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der US-Chipkonzern Nvidia hat sein Aktienrückkaufprogramm um 150 Milliarden US-Dollar aufgestockt. Damit erhöht sich das genehmigte Programm auf insgesamt 235 Milliarden Dollar, wie der für seine KI-Chips bekannte Konzern am Montag mitteilte. Die Rückkäufe sollen bis zum Geschäftsjahr 2028 durchgeführt werden. Die Aktie legte im frühen US-Handel um knapp drei Prozent zu.

    Der KI-Boom hat Nvidia zum wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht. Die Aktien des Chipherstellers sind in diesem Jahr um 20 Prozent gestiegen. Im August prognostizierte das Unternehmen für das kommende Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von 70 Prozent. Zuletzt gab es jedoch immer wieder Warnungen vor dem Platzen einer KI-Blase. Vorstandschef Jensen Huang erklärte laut Mitteilung, die höheren Rückkäufe spiegelten die Zuversicht Nvidias in die langfristigen Chancen wider./nas/jha/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,13 % und einem Kurs von 203,7 auf Tradegate (28. September 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4400 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 375,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +48,26 %/+97,68 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Genehmigungen für Nvidia-Chipkäufe durch Alibaba und ByteDance als Nachfrageimpuls. Diskutiert werden zudem starkes Umsatzwachstum bis 2027, begrenzte HBM- und Packaging-Kapazitäten sowie lange Lieferzeiten. Technisch stehen Allzeithoch und die Marke um 232 US-Dollar im Fokus; daneben werden Korrektur- und Short-Szenarien gegen eine als günstig eingeschätzte Forward-Bewertung abgewogen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

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    dpa-AFX
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