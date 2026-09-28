ROUNDUP
Nvidia stockt Aktienrückkaufprogramm um 150 Milliarden US-Dollar auf
- Nvidia erhöht Rückkäufe um 150 Milliarden US-Dollar
- Programm umfasst nun 235 Milliarden Dollar bis 2028
- Nvidia-Aktie steigt im Jahresverlauf um 20 Prozent
SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der US-Chipkonzern Nvidia hat sein Aktienrückkaufprogramm um 150 Milliarden US-Dollar aufgestockt. Damit erhöht sich das genehmigte Programm auf insgesamt 235 Milliarden Dollar, wie der für seine KI-Chips bekannte Konzern am Montag mitteilte. Die Rückkäufe sollen bis zum Geschäftsjahr 2028 durchgeführt werden. Die Aktie legte im frühen US-Handel um knapp drei Prozent zu.
Der KI-Boom hat Nvidia zum wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht. Die Aktien des Chipherstellers sind in diesem Jahr um 20 Prozent gestiegen. Im August prognostizierte das Unternehmen für das kommende Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von 70 Prozent. Zuletzt gab es jedoch immer wieder Warnungen vor dem Platzen einer KI-Blase. Vorstandschef Jensen Huang erklärte laut Mitteilung, die höheren Rückkäufe spiegelten die Zuversicht Nvidias in die langfristigen Chancen wider./nas/jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,13 % und einem Kurs von 203,7 auf Tradegate (28. September 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4400 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 375,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +48,26 %/+97,68 % bedeutet.
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Ich schlafe nicht zuletzt deshalb sehr gut mit meinem 6-stelligen Engagement in Nvidia, weil es sehr beruhigend ist, dass das KGV trotz steigender Kurse seit Monaten nur nach unten tendiert. D.h. operativ steigert das Unternehmen schneller den Gewinn als die Kurse mitgehen. Ein sanftes Ruhekissen.