Jefferies senkt Ziel für Beiersdorf auf 74 Euro - 'Hold'

Die harten Zahlen sind an für sich nicht schlecht.

66% Eigenkapitalquote ist schon sehr gut.

Eine Eigenkapitalquote in dieser Höhe ist im DAX-Vergleich eine absolute Ausnahme.

Verschuldungsgrad glaub ich bei 3% (korrigiert mich). Das ist zukunftsfähig.





Im Prinzip können die neben ARP auch die eine andere andere Übernahme tätigen, evtl. ergibt sich mal ein stärkerer Zukauf.

Estee Lauder ist extrem niedrig bewertet, vielleicht könnte man die Barreserven für einen größeren Einstieg hier bei einem Wettbewerber nutzen.

Oder auch Shiseido.

Würde ich machen. Vielleicht so 25% mit dem Ziel später mal ganz zu übernehmen.