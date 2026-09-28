DZ BANK stuft KWS Saat auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat KWS Saat auf "Halten" mit einem fairen Wert von 76 Euro belassen. Der Saatguthersteller habe trotz des schwierigen Agrarumfelds ein respektables Geschäftsjahr hinter sich, doch die Anleger "warten auf sichtbare Zeichen eines Gemüse-Schubs", schrieb Axel Herlinghaus in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Investoren hätten sich "eine kraftvollere Guidance für 2026/27 gewünscht"./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 15:29 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 70,90EUR auf Tradegate (28. September 2026, 16:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Axel Herlinghaus

Analysiertes Unternehmen: KWS Saat

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar