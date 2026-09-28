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    Besonders beachtet!

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    Qualcomm Aktie mit kräftigem Rücksetzer - -6,72 % aktuell - 28.09.2026

    Die Qualcomm Aktie notiert am 28.09.2026 mit -6,72 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Qualcomm Aktie mit kräftigem Rücksetzer - -6,72 % aktuell - 28.09.2026
    Foto: Dmitry - stock.adobe.com

    Qualcomm ist ein führender Anbieter von Mobilfunk-Chips und -Lizenzen, fokussiert auf Mobilprozessoren, Modems (5G), RF-Frontends und IoT/Automotive-Lösungen. Starke Stellung im Smartphone-SoC- und Modemmarkt. Wichtige Konkurrenten: MediaTek, Apple, Samsung, Broadcom. USP: starke 5G-Patentbasis, integrierte Plattformen (Snapdragon), hohe Eintrittsbarrieren durch IP und Ökosystem.

    Wie hat sich die Qualcomm-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Am heutigen Handelstag musste die Qualcomm Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -6,72 % im Minus. Was sollten Anleger jetzt beachten?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Qualcomm-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +6,79 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Qualcomm Aktie damit um +13,91 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,41 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +20,55 % gewonnen.

    Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,92 % geändert.

    Qualcomm Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,91 %
    1 Monat +25,41 %
    3 Monate +6,79 %
    1 Jahr +22,75 %
    Stand: 28.09.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Qualcomm Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Qualcomm Aktien. Damit ist das Unternehmen 176,21 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 28.09. - US Tech 100 schwach -0,79 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,95 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -6,32 %. NXP Semiconductors notiert im Minus, mit -0,10 %.

    Qualcomm Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Qualcomm Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Qualcomm Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Qualcomm

    -5,88 %
    +12,55 %
    +23,29 %
    +4,79 %
    +21,12 %
    +68,17 %
    +52,17 %
    +209,19 %
    +5.460,59 %
    ISIN:US7475251036WKN:883121
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