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    Chervon ernennt Trevor Bithrey zum Vice President Pro End User Marketing and Research – Canada

    Chervon ernennt Trevor Bithrey zum Vice President Pro End User Marketing and Research – Canada
    Foto: monticellllo - stock.adobe.com

    NAPERVILLE, IL / ACCESS Newswire / 28. September 2026 / Trevor Bithrey tritt mit Wirkung zum Montag, dem 28. September, als Vice President, Pro End User Marketing and Research – Canada bei Chervon ein und berichtet an CEO Joe Galli.

     

    Chervon Names Trevor Bithrey Vice President Pro End User Marketing and Research - Canada

     

    Bithrey kommt mit über 25 Jahren Berufserfahrung im Bereich professioneller Elektrowerkzeuge zu Chervon. Er hat sich in seinen Positionen mit zunehmender Verantwortung beim Aufbau des Geschäfts von DeWalt und Milwaukee in Kanada hervorgetan. Er bringt beeindruckende und vielfältige Kompetenzen in den Bereichen Account Management, Endverbraucher-Marketing, Kundendienst und Endverbraucherforschung mit. Darüber hinaus verfügt er über Erfahrung im Aufbau und der Leitung herausragender Teams in Kanada.

     

    Bithrey wird Teil des neu gegründeten Teams „Chervon Global End User Research and Jobsite Marketing“ sein und direkt an CEO Joe Galli berichten.

     

    Bithreys Karriere begann bei DeWalt Canada, wo er von 2000 bis 2007 eine Reihe von Positionen im Vertrieb und im Produktmanagement bekleidete. Anschließend wechselte er von 2007 bis 2023 zu Milwaukee Canada, wo er wichtige Führungspositionen durchlief und schließlich von 2020 bis 2023 als Vice President of End User Marketing, Product Service and Brand Management bei Milwaukee tätig war. Zuletzt war er bei Ansell Safety – Kanada für das Endverbraucher-Marketing in wichtigen Branchensegmenten verantwortlich. Bithrey schloss sein Studium an der Lakehead University in Thunder Bay, Ontario, mit Auszeichnung ab. Außerdem ist er Absolvent des TTI-Breakthrough-Leadership-Programms des Jahres 2023.

     

    „Wir schätzen uns sehr glücklich, dass Trevor unserem nordamerikanischen Führungsteam beitritt“, sagte CEO Joe Galli. „Sein umfassender Hintergrund in den Bereichen Endverbraucherforschung, Baustellenmarketing, Kundendienst und Account Management sowie seine ausgeprägten Führungsqualitäten machen ihn zur perfekten Ergänzung für unsere inspirierende, leistungsorientierte Endverbraucherkultur hier bei Chervon.“

     

    „Ich freue mich sehr, bei Chervon einzusteigen“, sagte Bithrey. „Die Kundenorientierung des Unternehmens und das leistungsstarke Produktentwicklungssystem bieten uns hervorragende Voraussetzungen, um in den kommenden Jahren ein beeindruckendes Wachstum zu erzielen.“

     

    ÜBER CHERVON

     

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