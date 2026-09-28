JEFFERIES stuft Nestle auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 99 auf 94 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Quartalszahlen am 22. Oktober habe er seine Schätzung für das organische Umsatzwachstum moderat verringert, liege aber immer noch über der Konsensprognose, schrieb David Hayes in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Der Erholungstrend bei den Volumina sei intakt./rob/gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 09:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 09:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 81,61EUR auf Lang & Schwarz (28. September 2026, 17:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: Nestle

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 94

Kursziel alt: 99

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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