Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 28.09.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.124,29USD pro Feinunze und notiert damit -3,66 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 61,12USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -5,03 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 99,97USD und verzeichnet ein Plus von +1,52 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 95,32USD und verzeichnet ein Plus von +1,98 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.214,50 USD -4,37 % Platin 1.723,50 USD -3,28 % Kupfer London Rolling 14.406,98 USD -1,38 % Aluminium 3.231,39 USD -0,51 % Erdgas 3,125 USD -3,32 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Minus von -5,03 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 28.09.26, 17:29 Uhr.