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    Deutsche Anleihen sinken - Inflationserwartungen belasten

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Staatsanleihen setzen ihre Verluste fort
    • Steigende Ölpreise treiben Renditen weiter nach oben
    • Wichtige Konjunkturdaten folgen im Wochenverlauf
    Deutsche Anleihen sinken - Inflationserwartungen belasten
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag gesunken. Die Papiere knüpften damit an die Verluste der vergangenen Woche an. Bis zum Nachmittag bauten sie das Minus aus dem frühen Handel weiter aus. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gab um 0,44 Prozent auf 119,29 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe legte auf 3,56 Prozent zu.

    Steigende Ölpreise und damit verbundene höhere Inflationserwartungen verliehen den Renditen Auftrieb und belasteten die Kurse der Bundesanleihen weiter. Zu Beginn der Woche ging es mit den Ölpreisen wieder kräftig nach oben. Zuletzt war ein neuer iranischer Vorschlag zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus bekannt geworden, den US-Präsident Donald Trump allerdings am Samstag abgelehnt hatte.

    Die Zurückweisung von Irans Vorschlag habe im frühen Handel zum bekannten Muster aus höherem Ölpreis und höheren Renditen an den Anleihemärkten geführt, heißt es in einer Einschätzung der Dekabank. Von Konjunkturdaten gab es hingegen keine Impulse. Erst im weiteren Verlauf der Woche stehen wichtigen Kennzahlen auf dem Programm, darunter Preisdaten aus der Eurozone und der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag./jkr/he






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