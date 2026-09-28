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    Der Börsen-Tag

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    DAX & Wall Street im Minus – nur Nebenwerte und Tech-Aktien trotzen dem Trend

    Turbulenter Handelstag an den Börsen: Während die großen Leitindizes beidseits des Atlantiks nachgeben, setzen einzelne Branchen- und Nebenwerte bemerkenswerte Akzente.

    Der Börsen-Tag - DAX & Wall Street im Minus – nur Nebenwerte und Tech-Aktien trotzen dem Trend
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks präsentieren sich heute überwiegend schwächer. In Deutschland verzeichnet der Leitindex DAX ein Minus von 0,53 Prozent auf 25.417,44 Punkte. Noch deutlicher unter Druck steht der MDAX, der Index der mittelgroßen Werte, mit einem Rückgang von 0,82 Prozent auf 30.939,90 Punkte. Der Nebenwerteindex SDAX kann sich dem negativen Trend hingegen entziehen und legt um 0,22 Prozent auf 18.251,24 Punkte zu. Der TecDAX, in dem vor allem Technologiewerte gelistet sind, gibt 0,58 Prozent nach und notiert bei 3.971,15 Punkten. Auch die US-Märkte tendieren schwächer. Der US 30, der die wichtigsten Standardwerte umfasst, fällt um 0,74 Prozent auf 51.437,61 Punkte. Der breiter gefasste US 500 verliert mit einem Minus von 0,79 Prozent auf 7.681,33 Punkte sogar noch etwas stärker. Insgesamt zeigen damit sowohl die großen deutschen als auch die führenden US-Leitindizes spürbare Verluste, während sich ausgerechnet die kleineren deutschen Werte im SDAX als vergleichsweise robuste Ausnahme erweisen.

    DAX: Merck vorn, Siemens Energy am schwächsten

    Merck führte den DAX mit einem Plus von 2,63 Prozent an, knapp vor Siemens Healthineers mit 2,60 Prozent. Fresenius Medical Care legte um 1,73 Prozent zu. Auf der Verliererseite gab Deutsche Telekom 1,40 Prozent ab. Rheinmetall verlor 1,67 Prozent, Siemens Energy 1,88 Prozent.

    MDAX: CTS Eventim gewinnt, Aurubis verliert

    CTS Eventim war mit einem Zuwachs von 3,37 Prozent stärkster MDAX-Wert. KRONES stieg um 2,45 Prozent, FUCHS Pref um 2,37 Prozent. Bei den schwächsten Werten lag Aurubis mit einem Minus von 4,23 Prozent vorn. Schaeffler verlor 3,74 Prozent und Porsche AG 2,71 Prozent.

    SDAX: Redcare Pharmacy deutlich im Plus

    Redcare Pharmacy setzte sich im SDAX mit einem Anstieg von 12,38 Prozent klar an die Spitze. Secunet Security Networks gewann 5,41 Prozent, Stabilus 4,26 Prozent. ATOSS Software verlor 2,77 Prozent und war damit der schwächste gelistete Wert. SFC Energy gab 2,06 Prozent nach, VINCORION 1,83 Prozent.

    TecDAX: Eckert & Ziegler vorn, ATOSS Software am Ende

    Eckert & Ziegler erzielte im TecDAX das größte Plus und stieg um 2,96 Prozent. Siemens Healthineers legte 2,60 Prozent zu, Evotec 1,85 Prozent. ATOSS Software fiel um 2,77 Prozent und bildete das Schlusslicht. freenet verlor 2,67 Prozent, Nordex 2,25 Prozent.

    US 30: NVIDIA führt die Gewinnerliste an

    NVIDIA stieg im US 30 um 2,23 Prozent. Chevron Corporation gewann 1,57 Prozent, Procter & Gamble 1,06 Prozent. Die als Flopwerte aufgeführten Titel weisen den gelieferten Daten zufolge ebenfalls Zuwächse auf: Chevron Corporation legte um 1,57 Prozent zu, Procter & Gamble und Nike (B) jeweils um 1,06 Prozent.

    US 500: Palo Alto Networks mit dem stärksten Zuwachs

    Palo Alto Networks führte die Gewinner im US 500 mit einem Plus von 3,03 Prozent an. Campbell Soup stieg um 2,30 Prozent, Intuitive Surgical um 2,25 Prozent. Auch die als Flopwerte gelisteten Aktien notierten laut den angegebenen Daten im Plus: Hasbro gewann 0,16 Prozent, Amgen und T-Mobile US jeweils 0,15 Prozent.



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